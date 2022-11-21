Samsun'da 150 bin lale soğanı toprakla buluştu

Samsun’un Ladik ilçesinde 10 ayrı renkteki 150 bin adet lale soğanı toprakla buluştu.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenen projesi çerçevesinde Lâdik ilçesinde, lale soğanı dağıtımı ve dikimi gerçekleştirildi.

Lalelerin, Samsun'un Ladik ilçesi turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

"Lale, soğuk ve serin iklimi seviyor"

Dağıtım ve dikim programında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Serin ve soğuk iklimi seven lalenin yetiştirilebilmesi için uygun iklim ve rakıma sahip olan Ladik ilçesi, ilimiz sahil kesiminin taşıdığı riskleri taşımamaktadır. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu döneminde de İstanbul’da kullanılan soğanların üretiminin bölgede yapıldığı bilgisine ulaşılmış, lale üretimi için isabetli tercihin ilçemiz olduğu tarih tarafından da doğrulanmıştır.

10 ayrı renkte 150 bin lale soğanı

İlimiz Ladik ilçesinde Ladik Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi (LAODİKEA) üyesi 16 kadın üretici ile birlikte yürütülmesi planlanan proje çerçevesinde; 10 ayrı renkte tedarik edilen 150 bin adet lale soğanının yaklaşık 10 dekar arazide dikimi yapılacaktır." dedi.