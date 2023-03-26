Samsun'da brokolinin hasadına başlandı Türkiye, bir yandan depremin yaralarını sarıp, depremzedelerin koşullarını iyileştirmeye çalışırken, diğer yandan da üretimine devam ediyor.

AA

Samsun'un Bafra ilçesindeki ovaya, çeltik hasadından sonra boş kalan arazilerin daha ekonomik kullanılması amacıyla yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle 250 dekar alanda 625 bin brokoli dikilmişti.

120 bin dekar alanda çeltik üretimi

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi ve proje koordinatörü Ercan Karaduman, Bafra Ovası'nda 120 bin dekar alanda çeltik üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Arazi kış döneminde atıl kaldı

Çeltik hasadından sonra arazinin kış döneminde atıl halde kaldığına işaret eden Karaduman, bu nedenle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bafra Sebze Üreticileri Birliği işbirliğinde proje geliştirdiklerini anlattı.

Çeltik hasadının ardından aynı araziye brokoli dikildi

Bu kapsamda çeltik hasadının ardından aynı araziye brokoli dikildiğini belirten Karaduman, "Bu çalışma bölgede ilk defa yapıldı. Sebze Üreticileri Birliği ile brokoli fidelerini üreticilerimizle toprakla buluşturduk. Çok olumlu sonuçlara ulaştık." dedi.

"Brokoli daha değerli"

Çeltik arazisinde dikilen brokolinin daha değerli olduğuna dikkati çeken Karaduman, şunları kaydetti:

Brokolinin ortalama 7 lira olduğu dönemde 15 liradan Rusya, Polonya, Ukrayna ve Gürcistan'a satıyoruz. Normalde dönümde 1.200 kilograma kadar verim alınıyor. Burada ise dönümde ortalama 700 kilogram ürün aldık. Hasat tarihimizi 10 gün öne çekerek inşallah önümüzdeki yıllarda verimliliğimizi artıracağız. Bafra ilçemizde çeltik alanında kışlık sebze üreterek çiftçinin daha fazla kazanmasını sağlayabiliriz.

"Bir dahaki yıl daha fazla alanda uygularız"

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı da çeltiğin ardından aynı arazide brokoli hasadını da yaptıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

Çeltik tarlalarımıza ektiğimiz brokolilerimiz verimli oldu. Yaptığımız hasat, fiyat, tonaj olarak iyi. Ürünün aroması güzel. Bu yıl 250 dekar alanda uyguladığımız projeyi inşallah bir dahaki yıl daha fazla alanda uygularız ve ülke ekonomimize katkı sağlarız.

"Bu yıl ilk defa brokoli diktik"

Çeltik üreticisi Bayram Halıcı ise arazisine bu yıl ilk defa brokoli diktiklerine dikkati çekerek, şu ifadeyi kullandı: