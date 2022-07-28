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    Samsun'da ekmek 4 lira oldu

    Samsun'da ekmeğe yüzde 33,3 zam yapıldı. 3 TL olan 200 gram ekmek, 30 Temmuz Cumartesi gününden itibaren 4 TL'den satılacak.
    • 28.07.2022 - 17:27
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 17:43
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    Samsun'da ekmek 4 lira oldu

    Artan maliyetler nedeniyle Samsun’da ekmek fiyat tarifesi yeniden belirlendi.

    Ekmeğin kilo fiyatı son tarife ile birlikte 15 TL’den 20 TL’ye çıktı.

    "Zam kaçınılmaz oldu"

    Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, artan maliyetler nedeniyle ekmek fiyatlarına zam yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Asgari ücret, masraflar ve un fiyatları düşünüldüğünde zam yapmak kaçınılmaz oldu." dedi.

    "200 gram ekmek 4 TL oldu"

    Zamlı tarifenin 30 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olacağını açıklayan Güler, “200 gram ekmeğin fiyatı 4 TL oldu. Cumartesi gününden itibaren yeni fiyatlar uygulanacak. Artan maliyetler nedeniyle zam yapmak zorunda kaldık. Zam sonrası fırıncılar kendini idare eder duruma gelebilir. İnşallah bundan sonraki süreçte un fiyatları artmaz." diye konuştu.

    Güler, "Bu zammın normalde 1,5 ay önce yapılması gerekiyordu. Biz zammı şu ana kadar yapmamaya çalıştık. Simit fiyatlarında ise bir zam söz konusu değil.” ifadelerini kullandı.

    Samsun da ekmek 4 lira oldu #1

    Yeni fiyatlar

    Güncel fiyat tarifesi ile 200 gram ekmek 4 TL, 1000 gram Karadeniz ekmeği 20 TL, 150 gram lavaş 4 TL ve 170 gram kıyma hamuru 5 TL olarak belirlendi.

    Samsun da ekmek 4 lira oldu #2


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