Samsun'da kadınlar pandemide ürettiklerinden sergi açtı

Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi’ndeki kursiyerler koronavirüs salgını sırasında ürettiklerini bir sergi açarak değerlendirdi. Kursiyerler hem ürettiklerini sergiledi hem de kazanç sağladılar.

Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi’ndeki kursiyerler ve usta öğreticiler tarafından üretilen yaklaşık 1.000’e yakın el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı.

Kadınların pandemi döneminde yaptığı el sanatları ürünler Kurtuluş Yolu üzerinde kurulan stantlarla alıcılarını bekliyor. Stantlarda organik iplerden yapılmış oyuncaklar, takılar, el emeği tablolar, sepetler, işlemeler bulunuyor.

KURSİYERLERİN BÜTÇESİNE KATKI SAĞLANACAK

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Yalçınkaya, "Samsun Büyükşehir Belediyemizin açık sahne etkinlikleri kapsamında İlkadım Belediyemizin destekleriyle Halk Eğitim Merkezi usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimiz yaklaşık 15 aydır bazı sıkıntılar içerisindeydi. Eğitmen arkadaşlarımızla beraber dedik ki bir sergi açalım. Kendi bütçelerine katkı bulunması amacıyla burada sergimizi gerçekleştiriyoruz." dedi.

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“AMACIMIZ ÜRETKEN OLDUĞUNU GÖSTERMEK”

İlkadım Halk Eğitim Merkezi’nde Usta Öğretici olan Sevgi Kasım ise "Bu sergide bütün alanlardan ürünler var. Amacımız bizlerin evde oturarak değil de üretken kadınlar olarak bir şeyler üretip bütçemize katkıda bulunmak var olduğumuzu göstermektir." diye konuştu.