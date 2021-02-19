Samsun'da kuyumcular altın düşüşlerinde panik yapılmaması için uyarıyor

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Özman, acil paraya ihtiyaçları olmayan vatandaşların altın bozdurmasını tavsiye etmediklerini ve bu düşüşlerde panik yapmamak gerektiğini söylüyor.

Gram altın 398 liradan alıcı buluyor. Bu fiyat 6 aylık dönemin en düşük fiyatı.

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, altın piyasasındaki fiyat düşüşlerini değerlendirerek, vatandaşın altınını elinden çıkarmamasını hatta bir birikimi varsa da şu an altın almasını öneriyor.

“ACİL PARAYA İHTİYACI OLMAYANLAR ALTIN BOZDURMASIN”

Altında yaşanan düşüşten dolayı insanların panik yapmaması gerektiğini belirten Salih Özman, acil paraya ihtiyacı olmayan kişilerin ellerindeki altını bozdurmamaları tavsiye etti.

Yaz aylarının başına kadar döviz kurlarında yükselme olmayacağını belirten Salih Özman, “Türk Lirası önümüzdeki dönemde de değerli olacak. Döviz kurları dün olduğu gibi her gün artan rakamlara ulaşmayacak. Yılın ikinci çeyreğinin sonuna kadar, yaz aylarının başına kadar döviz kurlarında yükselme olmayacak. Bu yönüyle bir yükselmeyi tabii ki altında da beklemek mümkün değil. Dünyadaki altın yatırımcıları tarafından altın alımları başlarsa altının ons rakamlarında yükseliş olabilir." dedi.

"ELİNDE BOŞTA DURAN PARASI OLAN VARSA ALTIN ALINABİLİR"

Ekonomi yönetimine olan güvenin piyasalarda olumlu bir etki yaptığını söyleyen Özman, konuşmasına şöyle devam etti: "Onun için elinde uzun vadeli, boşta duran parası olan varsa altın şu an itibariyle alınabilir. Acil paraya ihtiyaçları olmayan vatandaşlarımızın da bozdurmasını tavsiye etmem. Bu düşüşlerde panik yapmamak lazım. Paraya ihtiyaçları yoksa yükseliş süreçlerini beklemelerini tavsiye ederim. Şu an da çeyrek altın fiyatı 695 lira, yarım altın fiyatı 1.390 lira, tam altın fiyatı ise 2 bin 840 liradan satış görmekte.” diye konuştu.