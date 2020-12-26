Samsun’da meslek lisesi, hastanelere önlük üretiyor

Türkiye genelinde meslek liseleri koronavirüs sürecinde fabrika gibi çalışarak salgınla mücadeleye katkı sundu.

Samsun'da öğretmen, öğretici ve öğrenciler, pandemi sürecinde İlkadım ilçesinde Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oluşturulan tekstil atölyesinde, sağlık çalışanları için kıyafet ve özel önlük üretiyor.

ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE USTA ÖĞRETİCİLERDEN OLUŞAN EKİP ÇALIŞIYOR

Lisede öğretmen, öğrenci ve usta öğreticilerden oluşan ekip, okullarında oluşturdukları atölyede, sağlık çalışanları için gerekli olan kıyafet, önlük ve hastalar için kullanılan tekstil ürünlerinin üretimini yapıyor. Atölyede, sağlık çalışanları için kıyafet, ortopedi önlüğü, diyaliz örtüsü, yoğun bakım hastaları için kullanılan kol bandı, yeni doğan battaniyesi, kuvöz örtüsünün yanı sıra son dönemde özellikle pandemi sürecinde ihtiyaç duyulan tek kullanımlık önlükler üretiliyor.

HASTANELERDEN TALEP VAR

Hastanelerden gelen talepler doğrultusunda son dönemde özellikle tek kullanımlık önlüklerin üretimine ağırlık verilen atölyede; 8 ayda 13 kişilik ekip tarafından 55 bin adet üretilen önlük ve binlerce ürün, hastanelere ulaştırıldı.

HİJYEN KURALLARINA UYARAK ÇALIŞIYORLAR

Atölyede hummalı üretimlerinde hijyene son derece önem veren ekip; talep ve siparişleri yetiştirmek için de özveriyle çalışıyor.

“DURMADAN ÜRETMEYE DEVAM ETTİK”

Okul Müdürü Emine Çelebi, sağlık çalışanları için 2 yıl önce özel ürünler üretmeye başladıklarını ancak pandemi sürecinde tek kullanımlık önlük üretimine yoğunlaştıklarını söyledi.

Çelebi, "Salgının gelmesiyle taleplerde artış meydana geldi. Biz de bu talebi karşılayabilmek için öğretmelerimiz, öğrencilerimiz, atölye şeflerimiz ve usta öğreticilerimiz olarak tam kapasite çalışmaya başladık. Ayrıca pandemi sürecinde hastanelerde çok fazla kullanılan tek kullanımlık önlük üretmeye başladık.

55 BİN ADET TEK KULLANIMLIK ÖNLÜK ÜRETİP HASTANELERİMİZE GÖNDERDİK

Bu zamana kadar da 55 bin adet tek kullanımlık önlük üretip hastanelerimize ve sağlık müdürlüğümüze gönderdik. Pandemi sürecinden sonra bizim üretim yelpazemiz çok genişledi. Durmadan üretmeye devam ettik. Bizden talep edilen bütün ürünleri en kısa sürede ve en iyi şekilde üretmeye özen gösterdik. Şu anda da üretimimize hız kesmeden devam ediyoruz." dedi.

"HERKES ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIYOR"

Sağlık İl Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda üretim yaptıklarını belirten Çelebi, "Ürettiğimiz bu tek kullanımlık önlükleri bütün sağlık çalışanları kullanıyor.

FİLYASYON EKİPLERİ BU ÖNLÜKLERİ KULLANIYOR

Özellikle hastane içerisinde Covid-19 hastaları ile temasta olan ve ayrıca filyasyon ekipleri de üretilen bu tek kullanımlık önlükleri kullanıyor. Şu anda ise İl Sağlık Müdürlüğü’nün bize yeni talebi bu tek kullanımlık önlüklerin yerine yıkanabilir türde önlük üretmemiz yönünde olunca biz de bununla ilgili çalışma başlattık." diye konuştu.

“ÖĞRENCİLERİN STAJI”

Uzaktan eğitim sürecinde de üretmeye devam ettiklerini belirten okul müdür yardımcısı Mehtap Elmas da, "Atölyemizde şu anda 6 öğrencimiz de staj yapmakta. Bu öğrencilerimizde üretime katılıyorlar. Ayrıca usta öğreticilerimiz ve öğretmenlerimizde üretim bandında çalışmalarını sürdürüyor. Okullarımız uzaktan eğitim sürecine geçti ancak biz ara vermeden üretmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimizde işlerinin başında hem mesleki becerileri yeterli duruma geliyor hem de mezun olmak için gerekli olan staj uygulamalarını burada tamamlıyorlar." şeklinde konuştu.