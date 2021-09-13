Samsun’da palamut bollaşmaya başladı

Balık avlama yasağı bitip sezon açılınca gözler ilk önce tezgahlarda palamut balığını aradı. Ancak palamut tezgahlarda yeni yeni yerini alarak müdavimlerini mutlu etmeye başladı.

Karadeniz’de bu sezon oldukça az çıkan palamut, birkaç gündür eskiye nazaran daha fazla çıkmaya başlayınca balıkçıları da vatandaşı da sevinirdi.

1 Eylül’de “Vira Bismillah” diyen balıkçılar istavrit, mezgit ve barbun haricinde umduklarını bulamamışlardı. Gözünü hamsi ve palamuda diken balıkçılar, son 2 gündür sevindiren haberler almaya başladı.

PALAMUTTA BOLLUK BEKLENİYOR

Balıkçılar, kaptanlardan gelen haberlere göre palamutta bolluk yaşanacağına dikkat çekti. Öte yandan sezon başında 200-300 gramlık palamudun tanesi 20-25 lira arasında satılırken, şu anda ise yarım kiloluk palamutlar 15 ile 20 lira arasında satılıyor.

KİLOSU 8 LİRA OLAN İSTAVRİT VATANDAŞIN GÖZDESİ

Samsunlu vatandaşlar, bu günlerde en çok kilosu 8 lira olan istavrit ve kilosu 15 lira olan mezgite ilgi gösteriyor.

“2 GÜNDÜR PALAMUT ÇIKMAYA BAŞLADI”

Son günlerde denizden bol miktarda palamut çıktığını ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, “Bu sene palamut yok diyorduk ama 2 günden beri palamut çıkmaya başladı. İnşallah bu sene hem palamut hem hamsi hem de çinakop bol olur.





"FİYATLARIN DAHA AŞAĞIYA DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Karadeniz’de bu sene balık bol görünüyor. İnşallah fiyatlar daha da aşağılara düşer. Sezonun başında 200-300 gramlık palamutların tanesi 20-25 liradan satılıyordu. Şu anda ise yarım kiloluk palamutlar tane 15 liradan satılıyor. Palamutlar biraz daha büyür ve bollaşırsa kiloluk palamutlar 10 liradan satılır. Yağmurlar gelirse palamut ve hamsinin bollaşacağını düşünüyoruz. Temennimiz garibanın kıyması diye nitelendirdiğimiz hamsi ve palamudun bolca çıkması.” dedi.

“YARIM KİLOLUK PALAMUTLAR 10-15 LİRAYA SATILACAK”

Bugün itibarıyla Karadeniz’de bolca palamut yakalandığına dikkat çeken balık satıcısı Onurcan Köse ise “Eylül ayının başında palamut yok denecek kadar azdı. Az da olsa 200-300 gramlık palamutlar 20 liradan satılıyordu. Şu anda palamutlar yarım kiloluk oldu. 15-20 liraya yarım kiloluk palamutlar satılıyor. Kayıklardan sevindirici haberler geldi. Bugün bolca palamut tutulmuş. Yarın yarım kiloluk palamutlar 10-15 lira arasında satılacak. Diğer balıklardan mezgit, barbun kilo 15 lira, istavrit kilo 8 lira, hamsi kilo 20 lira ve sazanın kilosu 15 lira olarak satılıyor. Fiyatlar gayet uygun.” diye konuştu.