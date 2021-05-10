Samsun’un Terme ilçesinde başlayan yeni sezon pirinç için çeltik ekim çalışmalarının sonunda, ürünler eylül ayında hasada hazır hale gelecek.

Terme’de yaklaşık 17 bin dönüm alanda ekiliş ve 14 bin ton üretim ile çeltik üretiminde ismini ülke geneline duyurmuş olan Terme pirincinin ekim çalışmalarına başlandı. Mayıs ayı itibarıyla başlayan çeltik sezonu, ekim sürecinin ardından eylül ayında yapılacak hasat ile son bulacak.

Lezzetiyle büyük ilgi gören Terme pirinci, sofralara gelmeden önce ovanın bereketli topraklarında harmanlanıyor. Önceki hasadın ardından 7 aydan fazla süredir dinlenen çeltik tarlalarının suyla doldurulmasıyla başlayan serüven uzun ve meşakkatli yolculuğun ardından sofralarda yerini alıyor.

Samsun’da Terme pirincinin ekimine başlandı VİDEO





"YETERLİ SU SEVİYESİNE ULAŞILINCA ÇELTİK EKİMİ YAPILABİLİYOR"

2021 yılında çeltik tarlalarında ekim hazırlıklarını başladıklarını dile getiren çiftçi Samet Ayan, “Bölgemizin yöresel ürünü olan pirinç için öncelikle arazilerimizi sürüyoruz. Ardından lazerli sistemle arazilerimizin toprak hazırlamasını yapıyoruz. Bu hazırlıklardan sonra arazilerimiz suyla buluşturuluyor. Yeterli su seviyesine ulaşıldıktan sonra ise çeltik ekim işlemleri yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

"17 BİN DEKAR ALANDA 10 FARKLI TÜRDE ÇELTİK EKİMİ"

Çeltik ekimi sonrasında gübreleme ve ilaçlama yapılarak pirincin daha sağlıklı hale gelmesinin sağlanacağını belirten Samet Ayan, “Terme pirinci, sarımtırak rengiyle, lezzetiyle, kıvamıyla ismini oturtmuş bir çeşittir. Terme’de yaklaşık 17 bin dekar alanda 10 farklı türde çeltik ekimi yapılmaktadır. Bu rakam Terme, Samsun ve Türkiye için ciddi bir rakamdır. Tüm çiftçilerimizin yeni çeltik sezonu zararsız ve hayırlı olsun.” diye konuştu.