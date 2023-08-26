Samsun'da tezgahlarda mezgit ve hamsi olacak! Sezon başlamadan balıklar yüzünü gösterdi Denizdeki av yasağı 1 Eylül'de başlayacak. Samsun'daki balıkçılar sezon açılışı için hazırlıklara başladı.

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İHA

Balık sezonuna sayılı günler kaldı.

Balıkçılar, açık denizlerde tekneleri ile açılarak balık avlayabilecekler.

Türkiye'nin tüm kıyılarında olduğu gibi Samsun’da da balıkçılar son hazırlıklarını yaptı.

Samsunlu balıkçılar sezon başlamadan denizde mezgit ve hamsinin bulunduğunu belirtiyor.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Atıf Malkoç, denizlerde 1 Eylül'de başlayacak av sezonuna sayılı günler kalırken, balıkçılar da "Vira Bismillah" demek için ağlarını ve teknelerini tamir ediyor.

Balıkçılar, ağlarındaki kopan ve yıpranan yerleri örüyor. Tekneler ise gözden geçirilerek hasarlı yerler onarılıyor.

Samsun Canik Balıkçı Barınağı’nda bulunan balıkçılar da yeni sezon öncesi son kontrolleri yapıyor.

"Bu sene denizde pek fazla palamut görünmüyor"

Bu sene denizde bolca mezgit ve hamsi olduğunu ifade eden Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Atıf Malkoç, şu bilgileri verdi:

Hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Bu sene denizde pek fazla palamut görünmüyor ama geri kalan balıklar var. 'Palamut her sene olacak' diye bir şey yok, bir sene oluyor bir sene olmuyor. Denize çıkacağız ve hazırız.

"Hamsi, mezgit ve istavrit var"

Bu sene en çok hamsi ile mezgit var. Bizim bu bölgemizde hamsi, mezgit ve istavrit var. İstavrit geçen seneden biraz daha az görünüyor.

"Havalar soğuyunca balıklar bollaşır"

Şu anda deniz 29 derece. Havalar soğuyunca balıklar bollaşıyor. Akaryakıt fiyatları biraz yüksek. Balıkçı eskisi gibi denizde gezemiyor.

"Mezgidin ve istavritin kilosu 100 liradan aşağıya olmaz"

Balık fiyatları da düşük olmaz çünkü düşük fiyatlı bir şey yok. Bu sene mezgidin ve istavritin kilosu 100 liradan aşağıya olmaz. Çünkü fiyatlar kurtarmaz. Yine şu an en düşük balık fiyatlarıdır. Sezon başladığında insanların yiyecek olduğu en güzel gıda balıktır. Piyasaya göre de en ucuz olan şey yine balık olacak.

"Bu sene denizde mezgit ve hamsi numunesi var"

Kaptan Kemal Malkoç ise bu yıl tutulacak balık çeşitlerini şöyle aktardı: