Samsun’da vatandaşlar, Ramazan ayında şehrin gözde tatlısı olan ‘atom’u, fiyatı ortalama 100 lira olan baklavaya tercih ediyor.

Ramazan'ın yörelere özel lezzetlerinden ve Samsunluların severek tükettiği tatlıların başında gelen "atom", bu ay içinde her köşe başında tezgahları süslüyor.

Samsun’da protein deposu atomun tanesi 1 liradan vatandaşın yoğun ilgisini görüyor. Üreticiler, bu Ramazan ayında artan diğer tatlı fiyatları nedeniyle vatandaşların atoma daha çok rağbet gösterdiğini söyledi.

7'DEN 70'E HERKES SEVİYOR

Samsun’a özgü lezzetlerden olan atom, 7’den 70’e herkes tarafında seviliyor. 11 ayın sultanı Ramazan olduğu gibi atom da bu ayda sofraların sultanı konumunda bulunuyor.

"SOKAKLARDA SATICILARIN 'BOL ATOM' DİYE ÇINLAYAN SESLERİ"

Yumurta akı, şeker ve sudan yapılan bu tatlı, protein deposu olarak nitelendiriliyor. Sokaklar her Ramazan satıcıların “Bal atom” sesleri ile çınlıyor. İnsanlar iftardan sonra tatlı niyetine tüketiyor.

Samsun'un 1 liralık atomu baklavaya rakip oldu VİDEO

“100 LİRA BAKLAVAYA VERMEK YERİNE 1 LİRAYA ATOM ALIYORLAR”

20 yıldır atom ustası olan Salih Güler, “Atom, Ramazan ayına özgü Samsun tatlısıdır. Farklı yerlerde farklı zamanlarda yapıyorlar ama Samsun’da Ramazan’da yapılır ve tüketilir. Ucuz bir tatlı olduğu için halkımız rağbet gösteriyor.

ŞEKER VE YUMURTA AKI İLE YAPILIYOR

Şekeri, yumurta akıyla birlikte karıştırıp, eritiyoruz. Daha sonra mikserde katı bir hale geliyor. Koyulaşan malzemeyi sıkıp, şekil vererek tepsilere döküyoruz.

FIRINDA PİŞİRİLİYOR

En son aşamamız da fırın. Odun ateşindeki fırında 170 derecede yaklaşık olarak 1 saat pişiyor. Bu işlemlerin sonucunda atom meydana geliyor. 14 yumurta akına 1 kilo şeker harcanıyor. Bu kadar emek ve malzemeye göre fiyatının 1 liradan satılması iyi. Vatandaşlar da atoma oldukça ilgili. 100 lira baklavaya vermek yerine 1 liraya atom alıyorlar. O yüzden talep oldukça fazla.” dedi.