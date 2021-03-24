Sana Havalimanı'nın kapalı olmasının zararı milyonlarca doları buldu

Husiler, Yemen'in başkenti Sana'da bulunan Uluslararası Sana Havalimanı'nın kapalı tutulması ve saldırılara maruz kalmasının 3 milyar 500 milyon dolar ekonomik zarar getirdiği bilgisini paylaştı.

Husilere ait el-Mesire televizyon kanalına konuşan Sana Havalimanı Müdürü Halid eş-Şayif, havalimanının abluka altında uçuşlara kapatılması ve çeşitli hava saldırılarından dolayı ülke ekonomisine verdiği zararın 3 milyar 500 milyon dolar olduğunu dile getirdi.

“SİVİL AMAÇLAR İÇİN KURULMUŞ HAVALİMANI ASKERİ AMAÇLAR İÇİN KULLANILIYOR”

İran destekli Husiler, koalisyon güçlerini Sana Havalimanı'na saldırı düzenlemek ve abluka altında tutmakla suçlarken, koalisyon güçleri ise sivil amaçlar için kurulmuş havalimanının askeri amaçlar için kullanıldığını öne sürüyor.

BARIŞ GİRİŞİMİ BAŞLATILDI

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Yemen'deki krize çözüm bulunması için "Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde kapsamlı ateşkese varılması, Hudeyde Limanı'ndan elde edilen gelirlerin Merkez Bankasındaki ortak hesaba aktarılması, Uluslararası Sana Havalimanı'nın bazı uçuşlara açılması ve BM gözetiminde taraflar arasında müzakerelere başlanması" konularını içeren bir barış girişimi başlattıklarını bildirmişti.