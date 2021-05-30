Sanayi kenti Kocaeli'de günde 1.521 araç üretildi

Kocaeli'de üretim yapan otomotiv tesislerinde, ocak-nisan döneminde günde ortalama 1.521 taşıtın üretim bandından indirildiği tespit edildi.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik sanayisi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Otomotiv Tedarik Sanayi Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli, sektörün üretim ve ihracat rakamlarına en fazla katkı sağlayan iller arasında.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, yılın ilk 4 aylık döneminde Kocaeli'de 66 bin 519 otomobil, 856 küçük kamyon, 98 bin 873 kamyonet, 16 bin 127 minibüs, 123 midibüs ve 60 otobüs olmak üzere 182 bin 558 araç üretildi.

TÜRKİYE'NİN TOPLAM TAŞIT ÜRETİMİNİN YÜZDE 38'İ

Buna göre, söz konusu dönemde Türkiye'nin toplam taşıt üretiminin yüzde 38'ini tek başına karşılayan kentte, günde 1521 araç üretimi gerçekleşti.

İHRACATIN YÜZDE 44'ÜNÜ SIRTLIYOR

Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 81'ine denk gelen 148 bin 475'i ihraç edildi. Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 44 olarak gerçekleşti.

FORD OTOSAN, ÜRETİM VE İHRACATTA LİDER

Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Honda Türkiye üçüncü, Anadolu Isuzu da dördüncü sırada yer aldı.

TİCARİ ARAÇTA ÜRETİM VE İHRACAT ÜSSÜ

Türkiye'de ocak-nisan döneminde 162 bin 976 adet ticari araç üretilirken, bunların 127 bin 141'i yurt dışına satıldı.

Kocaeli, söz konusu dönemde 116 bin 39 adetle Türkiye'deki toplam ticari araç üretiminin yüzde 71'ini, 97 bin 753 adetle de toplam ticari araç ihracatının yüzde 77'sini tek başına gerçekleştirdi.