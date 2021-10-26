Sanayi sektörü 2022'de daha fazla büyüyecek

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, hizmetler sektörünün toparlanması ve sanayi sektörünün gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) üzerinde büyüme sağlayacağı tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayınlandı.

"2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"na göre, gelecek yıl Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında öngörülen iç ve dış talep arasında dengeli görünümün korunması amacıyla para, maliye ve gelir politikalarının çerçevesi çizildi.

YAPISAL REFORMLARLA DESTEKLENEN KALKINMA MODELİ UYGULANACAK

Büyümenin kaliteli, kapsayıcı ve sürdürülebilir olması için makroekonomik dengeleri gözeten ve yapısal reformlarla desteklenen kalkınma modelinin uygulanmasına devam edilecek.

Tasarrufların, büyümenin finansmanı amacıyla kullanılmasında etkinlik, denge ve rekabetçilik ilkeleri gözetilerek, nitelikli büyüme kompozisyonunun sürdürülmesi ve makrofinansal risklerin en aza indirilmesi sağlanacak.

SANAYİ SEKTÖRÜNÜN GSYH'NIN ÜZERİNDE BÜYÜME SAĞLAMASI HEDEFLENİYOR

Gelecek yıl, aşılama sürecinin olumlu seyrinin ve salgına yönelik önlemlerin hafiflemesiyle ekonomik ve sosyal aktivite üzerindeki baskının azalması, hizmetler sektörünün toparlanması ve sanayi sektörünün GSYH'nın üzerinde büyüme sağlaması bekleniyor. Bu dönemde tarım sektörünün ise GSYH büyümesine uzun dönem ortalaması civarında katkı vermesi öngörülüyor.

BÜYÜMENİN DENGELİ BİR YAPIDA GERÇEKLEŞMESİNE ÇALIŞILIYOR

2022'de yüzde 5 olması hedeflenen GSYH büyümesinin, öngörülen yurt içi talep artışının yanı sıra net mal ve hizmet ihracatının da katkısıyla dengeli bir yapıda gerçekleşmesi bekleniyor.

Gelecek yıl bir önceki yıla göre özel ve kamu kesimi tüketim harcamalarında sırasıyla yüzde 4,4 ile yüzde 0,7 oranlarında reel artış olması öngörülüyor.

İŞSİZLİĞİN YÜZDE 12'YE GERİLEMESİ BEKLENİYOR

Gelecek yıl salgın sonrası ekonomideki toparlanma süreci ve bu sürecin ima ettiği yüksek büyüme oranları çerçevesinde istihdam artışının ivme kazanmasıyla istihdamın bir önceki yıla göre 1 milyon 277 bin kişi artması, işsizlik oranının ise yüzde 12'ye gerilemesi bekleniyor.

İş gücüne katılma oranının da toparlanarak, 2022 yılında 1 puan artışla yüzde 52,4'e ulaşması öngörülüyor.

İHRACATTA YÜZDE 9,4'LÜK ARTIŞ BEKLENTİSİ

Söz konusu dönemde ihracatın yüzde 9,4 artarak 230,9 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 9,6 yükselerek 282 milyar 700 milyon dolara ulaşması ve böylece dış ticaret açığının 51 milyar 800 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

SEYAHAT GELİRLERİ 25 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ÇIKACAK

Bu dönemde ihracat ve ithalat fiyatlarının 2022 yılında sırasıyla yüzde 1,4 ve 2,2 oranlarında artması öngörülürken, reel ihracatın ve ithalatın ise sırasıyla yüzde 8 ve 7,4 artacağı, gelecek yıl salgının etkisinin daha da azalmasıyla seyahat gelirlerinin 25 milyar dolar seviyesine yükselmesi, hizmetler dengesinin ise 31,8 milyar dolar fazla vermesi tahmin ediliyor.