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    Sanayi üretim endeksinin martta yüzde 13,8 artması bekleniyor

    Ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artmasının beklendiği açıklandı.
    • AA
    • 07.05.2021 - 12:31
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 13:35
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    Sanayi üretim endeksinin martta yüzde 13,8 artması bekleniyor

    Arındırılmış sanayi üretimi endeksi şubatta, yıllık yüzde 8,8 ve aylık yüzde 0,1 artış göstermişti. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 5,71 yükselmişti.

    ANKETE 8 EKONOMİST KATILDI

    AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 11 Mayıs Salı günü açıklanacak Mart 2021 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 8 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Buna göre, ekonomistlerin mart ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 13,8 artış yönünde oldu.

    Sanayi üretim endeksinin martta yüzde 13,8 artması bekleniyor #1

    BEKLENTİ 9,85-17,70 ARALIĞINDA

    Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 9,85 ila yüzde 17,70 artış aralığında yer aldı.

    Ekonomistler, mart döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 16,15 artacağını öngörüyor.

    Arındırılmış sanayi üretimi endeksi şubatta yıllık yüzde 8,8 ve aylık yüzde 0,1 artış göstermişti. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 5,71 yükselmişti

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