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Sanayi üretimi beklenti anketinden yüzde 16,9 artış sonucu çıktı

Sanayi üretimi beklenti anketinden yüzde 16,9 artış sonucu çıktı

Sanayi üretimi verisi için düzenlenen Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinde temmuzda, bir önceki yılın aynı dönemine göre artış bekliyor.