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- Sanayi üretimi beklenti anketinden yüzde 16,9 artış sonucu çıktı
Sanayi üretimi beklenti anketinden yüzde 16,9 artış sonucu çıktı
- AA
- 10.09.2021 - 15:38
- Güncelleme : 10.09.2021 - 15:53
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 13 Eylül Pazartesi günü açıklanacak Temmuz 2021 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
TEMMUZ AYI İÇİN SANAYİ ÜRETİMİNİN YÜZDE 16,9 ARTMASI BEKLENİYOR
Buna göre, ekonomistlerin temmuz ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 16,9 artış yönünde oldu.
Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 8,4 ila yüzde 23,2 artış aralığında yer aldı.
EKONOMİSTLERİN YILLIK BAZDA YÜZDE 14,2 ARTIŞ BEKLENTİSİ VAR
Ekonomistler, temmuz döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 14,2 artacağını öngörüyor.
Arındırılmış sanayi üretimi endeksi haziranda yıllık bazda yüzde 23,9, aylık bazda yüzde 2,3 artış göstermişti. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 23,7 yükselmişti.