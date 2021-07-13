Sanayi üretimi yıllık yüzde 40,7 arttı

TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı sanayi üretimi aylık yüzde 1,3, yıllık ise yüzde 40,7 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı sanayi üretimi açıklandı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 42,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 20,9 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,3 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 8,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 azaldı.