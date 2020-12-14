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    Sanayi üretimi yıllık yüzde 10,2 arttı

    TÜİK ekim ayı sanayi üretimini açıkladı. Sanayi üretimi yıllık bazda beklentinin üzerinde artış gösterdi.
    • AA
    • 14.12.2020 - 10:02
    • Güncelleme : 14.12.2020 - 10:25
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    Sanayi üretimi yıllık yüzde 10,2 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,5 olarak kayıtlara geçti.

    Sanayi üretimi yıllık yüzde 10,2 arttı #1

    SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,1 YÜKSELDİ

    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı.

    Sanayi üretimi yıllık yüzde 10,2 arttı #2

    SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİNİN EKİMDE YILLIK BAZDA YÜZDE 8 ARTMASI BEKLENİYORDU

    AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ekimde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 9,6 artmasını bekliyor, yine ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8 artacağı tahmin ediliyordu.

    Sanayi üretimi yıllık yüzde 10,2 arttı #3

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