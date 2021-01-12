Sanayi üretiminin artışını sürdürmesi bekleniyor

Koronavirüs salgınının etkisiyle 2020 yılının Nisan ve Mayıs aylarındaki sert düşüşlerin ardından sanayi üretimi yükselişe geçti.

Sanayi üretiminde, kasım ve aralık ayı verilerinin OSB'lerdeki elektrik tüketimine paralel olarak artması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü geçen yılın mart ayında yıllık bazda yüzde 1,7 azalan takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, nisanda da yüzde 31,3 geriledi. Mayısta, bir önceki yıla göre yüzde 19,4 düşen endeks, ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ve normalleşme adımlarının etkisiyle geçen yıl haziran ayı itibarıyla tekrar yıllık bazda yükseliş trendine girdi.

AVRUPA ORTALAMASINI AŞTI

Geçen yıl hazirandan itibaren takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinde bir önceki yıla göre Türkiye'nin elde ettiği artış, Avrupa ortalamasının üzerinde seyretti. Bu dönemde Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nde aylar itibarıyla yıllık bazda azalan endeks, Ekim 2020'de 2019'un aynı ayına göre sırasıyla yüzde 3,1 ve yüzde 3,8 geriledi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, söz konusu ayda Avrupa ekonomisinin önde gelen ülkelerinden Fransa'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3, Almanya'da yüzde 4,1, Birleşik Krallık'ta yüzde 4 ve İtalya'da yüzde 2,1 düştü.

"OSB'LERİN ELEKTRİK TÜKETİMİNDEKİ ARTIŞ, SANAYİ ÜRETİMİNE OLUMLU YANSIR"

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükcü, OSB'lerin elektrik tüketimlerindeki artışın yarın açıklanacak Kasım 2020 ve gelecek ay ilan edilecek Aralık 2020'ye ilişkin sanayi üretim verilerine olumlu yansıyacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"OSB'lerimiz Türkiye'nin sanayi üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını gerçekleştiriyor. OSB'lerimizin elektrik tüketiminde yaşanan gelişmeler, ülkemizde sanayi üretiminin seyrine dair de önemli bir veri oluşturuyor. Elimizdeki elektrik tüketim verileri, Türkiye'nin sanayi üretim endeksinde geçen yıl yaşanan artışların kasım ve aralıkta da devam edeceğini gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin sanayi üretiminde pozitif alanda kalmayı sürdürmesini bekliyoruz."