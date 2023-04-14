Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Robotaksi yarışmasında Togg sürprizi yaptı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bilişim Vadisi'nde gerçekleşen Robotaksi etkinliğine makam aracı da olan yerli ve milli otomobil Togg ile katıldı.

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Togg’un doğduğu yerde sürücüsüz araçlar yarışırken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, etkinliğe Togg ile gelerek, yapılan çalışmaların nasıl ürünler verildiğini gençlere bir bakıma da göstermiş oldu.

Buradaki takımlar, ilgi alanlarına giren Togg'u tecrübe etme olanağını da yakaladı.

Sürücüsüz otomobillerin yarışması Robotaksi’de Togg rüzgarı

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen sürücüsüz otomobillerin yarışması Robotaksi’de Togg sürprizi yaşandı. Bakan Varank, 3’üncü gün yarışlarına Bursa’nın Gemlik ilçesinden rengini alan mavi Togg ile katıldı.

“Togg ile geldim. Anahtarına kapışalım mı?”

Yarışmacı takımların garajlarını tek tek ziyaret eden Bakan Varank, “Togg ile geldim. Anahtarına kapışalım mı?” esprisi yaptı. Yarışmacı öğrenciler, Togg ile Bilişim Vadisi'nde tur attı.

31 takım 460 yarışmacı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması, Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon Üssü Bilişim Vadisi’nde devam ediyor. Bu yıl 5’incisi düzenlenen Robotaksi’nin final etabında 31 takımdan 460 genç kıyasıya mücadele ediyor.

Otonom sürüş algoritmalarının geliştirilmesi amacıyla gençleri teşvik etmeyi hedefleyen yarışma, Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK yürütücülüğünde 13 Nisan’a kadar sürdü.

Ankara’dan yola çıktı

10 Nisan’da başlayan yarışmanın finaline Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank konuk oldu. Bakan Varank, Ankara’dan yola çıktığı mavi renkli Togg ile yarışmanın yapıldığı ve aynı zamanda Togg’un doğduğu yer olan Bilişim Vadisi’ne geldi. Bakan Varank’ı vadide yarışmacı öğrenciler, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu karşıladı.

Yüksek katma değerli teknoloji

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Varank, Togg ile geldiğini ifade ederek şöyle konuştu:

Türkiye'yi yüksek katma değerli teknoloji üreten bir ülke haline getirmekte kararlıyız. Bunun en güzel örneklerinden biri de işte Türkiye'nin otomobili. Bugün yarışmada genç arkadaşlarımızla onların geliştirdiği teknolojileri göreceğiz. Otonom teknolojilerde lise çağındaki, üniversite çağındaki arkadaşlarımız neler yapmışlar onları beraberce izleme fırsatımız olacak. Aynı zamanda Togg'u onlara getirdiğimiz için onların mutlu olacağına eminiz.

Otonom sürüş teknolojileri

Varank, mobilite teknolojilerinin gelişim ve dönüşümden geçtiğine işaret ederek, dünyada otomotiv endüstrisinin, ulaşım ve taşıma araçlarındaki mobilite ekosisteminin büyük bir değişim ve dönüşümden geçtiğini, bunun en önemli ayaklarından birinin, otonom sürüş teknolojileri olduğunu anlattı.

Teknofest kuşağı

Bu yarışmalara katılan lise ve üniversite öğrencilerinin, gelecekte Türkiye'nin en başarılı mühendisleri olacağına değinen Varank, bu mühendislerin Togg'un otonom yazılımlarında, algoritmalarında çalışacaklarını, belki hidrojen enerjili araçların otonom bir şekilde üretilmesi için çalışacaklarını söyledi. Varank, bu yarışmalarla Türkiye'nin en büyük değeri olarak gördükleri gençlere yatırım yaptıklarının altını çizerek "TEKNOFEST kuşağı da 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek." dedi.

Durdurup ağlayanlar var

Togg'u şehir içinde, otoyolda kullandıklarında vatandaşların kornalara bastığını, alkışladığını, el salladığını dile getiren Varank, şöyle konuştu:

Arabayı bir yere park ettiğinizde durup arabanın yanına gelip fotoğraf çektirenler var, inceleyenler var. Demek ki milletimiz Türkiye'nin bu kabiliyeti geliştirmesini yıllardır bekliyormuş. 60 yıllık hayalimiz derken, aslında biz doğru bir noktaya parmak basıyoruz. Vatandaşlarımızın bu kadar heyecan duyduğunu görmek gerçekten gurur verici. Yollarda, sokaklarda, caddelerde bu aracı görenler gerçekten mutluluk duyuyor. Emin olun bizi durdurup ağlayan vatandaşlarımız var.

Bilişim vadisini turladılar

Yarışmacı öğrenciler, Togg ile Bilişim Vadisi'nde tur attı. Organizasyonda gönüllü olarak öğrenciler de Bakan Varank ile birlikte T10X akıllı cihazı deneyimledi.

31 takımlı mücadele

Yarışmaya hazır araç kategorisinde 189, özgün araç sınıfında ise 151 takım başvurdu. Yarışmanın final etabında hazır araç kategorisinde 8, özgün araç kategorisinde 23 takım olmak üzere toplam 31 tarım yarışmaya hak kazandı.

Kriterler neler

Yarışmaya lise, ön lisans, lisans, lisansüstü ve mezun öğrenciler, bireysel veya takım halinde katılabiliyor. Takımlar; şehir içi trafik durumunu yansıtan bir parkurda otonom sürüş performanslarını sergiliyor. Yarışmada, kurallara uygun olarak yolcu alma, yolcu indirme, park alanına ulaşma, park etme ve doğru rotayı takip etme görevlerini yerine getiren takımlar başarılı sayılıyor.

Özgün ve hazır araçlar

Yarışma, iki kategoriden oluşuyor. Özgün araç kategorisinde takımlar A’dan Z’ye bütün araç üretimini ve yazılımını yaparak yarışmaya katılıyor. Hazır araç kategorisinde ise takımlar Bilişim Vadisi tarafından sağlanan otonom araç platformlarında yazılımlarını çalıştırıyor.

Tünel engeli

Bu yıl, Bilişim Vadisi pistinde değişiklik yapıldı. Piste 15 metre uzunluğunda bir tünel inşa edildi. Yarışmacılar, araçları zorlayacak bu tüneli geçerek yarışmayı tamamlayacak.

Video ile hazırlandılar

Bilişim Vadisi, hazır araç kategorisinde yarışan ekipler için aracı tanıtan bir eğitim videosu hazırladı. Video, ön elemeyi geçen ekiplerle Eğitim Yönetim Sistemi üzerinden paylaşıldı. Videoda hazır araçta bulunan sensör, kamera, veri kütüphaneleri gibi sistemler açıklanıyor.

Tasarıma da ödül

Özgün araç kategorisinin birincisine 130, ikincisine 110, üçüncüsüne de 90 bin liralık ödül verilecek. Hazır araç sınıfındaki birinci 100, ikinci 80, üçüncü 60 bin liranın sahibi olacak. Bu yıl ilk kez özgün araç kategorisinde yarışan ekiplere araç tasarım ödülü verilecek.