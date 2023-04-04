Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Proje Ödülleri için düğmeye bastı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın düzenlediği Verimlilik 2023 Proje Ödülleri Yarışması'na başvuru süreci başlatıldı.

AA

Verimlilik 2023 Proje Ödülleri Yarışması, kamuoyunun gündeminde yer ederek, verimliliği artırma konusunda yeni projelerin de teşviki amacı ile düzenleniyor.

Yarışmalar 2014 yılından bu yana gerçekleştiriliyor.

Yarışmayla verimlilik bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yarışmayla verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması hedefleniyor.

Özel ya da kamu, tüm birimler katılabilir

Tüm işletmelere ve kamu kurumlarına açık olan Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması'na başvurular, "vpo.sanayi.gov.tr/" internet adresinden 30 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

Yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgilendirmeler için Verimlilik Proje Ödülleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları gerçekleştirilecek.

Ödüller törenle sahiplerine verilecek

Değerlendirme aşamalarının ardından ödül almaya hak kazanan proje sahiplerine ödüllerini ve belgelerini takdim etmek üzere Verimlilik Proje Ödülleri Töreni düzenlenecek.

Yarışma sonunda ödül almaya hak kazanan işletmelere, “Verimlilik Ödüllü İşletme Belgesi” verilecek.