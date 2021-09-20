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    Sanayicisi Almanya için büyüme tahminini düşürdü

    Vatandaşlar tüketimde frene asınca, Almanya'nın büyüme tahminleri de Alman Sanayi Federasyonu tarafından azaltıldı.
    • AA
    • 20.09.2021 - 13:29
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 13:32
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    Sanayicisi Almanya için büyüme tahminini düşürdü

    Ekonomi devi Almanya'da sanayiciler, ülkeye ilişkin 2021 büyüme tahminini, hanehalkı tüketim harcamalarındaki durgunluk beklentisiyle düşürdü.

    2021 BÜYÜME TAHMİNİ 3,5'TEN 3'E DÜŞTÜ

    Alman Sanayi Federasyonu'ndan (BDI) yapılan açıklamada, ülke ekonomisine yönelik 2021 büyüme tahmininin yüzde 3,5'ten yüzde 3'e düşürüldüğü bildirildi.

    EKONOMİK TOPARLANMA ZAYIFLAYACAK

    BDI Başkanı Joachim Lang, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'da ikinci çeyrekteki güçlü büyümeye karşın bu yıl ekonomik toparlanmanın hazirandaki beklentilerinden biraz daha zayıf olacağını belirtti.

    Almanya ekonomisi

    "NEDENİ, TÜKETİCİ HARCAMALARINDA BEKLENEN DURGUNLUK"

    Alman ekonomisine yönelik 2021 büyüme tahminlerini yüzde 3'e düşürdüklerini bildiren Lang, "Aşağı yönlü revizenin nedeni, 2021'de tüketici harcamalarında beklenen durgunluk." ifadesini kullandı.

    Lang, üretim için malzeme sıkıntısına ve tedarik zincirlerindeki kesintilere rağmen Almanya'nın ihracatının bu yıl güçlü bir şekilde büyümeye devam etmesini beklediklerini aktararak, 2021'de mal ve hizmet ihracatının yüzde 8,5 artmasını beklediklerini kaydetti.

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