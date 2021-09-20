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- Sanayicisi Almanya için büyüme tahminini düşürdü
Sanayicisi Almanya için büyüme tahminini düşürdü
- AA
- 20.09.2021 - 13:29
- Güncelleme : 20.09.2021 - 13:32
Ekonomi devi Almanya'da sanayiciler, ülkeye ilişkin 2021 büyüme tahminini, hanehalkı tüketim harcamalarındaki durgunluk beklentisiyle düşürdü.
2021 BÜYÜME TAHMİNİ 3,5'TEN 3'E DÜŞTÜ
Alman Sanayi Federasyonu'ndan (BDI) yapılan açıklamada, ülke ekonomisine yönelik 2021 büyüme tahmininin yüzde 3,5'ten yüzde 3'e düşürüldüğü bildirildi.
EKONOMİK TOPARLANMA ZAYIFLAYACAK
BDI Başkanı Joachim Lang, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'da ikinci çeyrekteki güçlü büyümeye karşın bu yıl ekonomik toparlanmanın hazirandaki beklentilerinden biraz daha zayıf olacağını belirtti.
"NEDENİ, TÜKETİCİ HARCAMALARINDA BEKLENEN DURGUNLUK"
Alman ekonomisine yönelik 2021 büyüme tahminlerini yüzde 3'e düşürdüklerini bildiren Lang, "Aşağı yönlü revizenin nedeni, 2021'de tüketici harcamalarında beklenen durgunluk." ifadesini kullandı.
Lang, üretim için malzeme sıkıntısına ve tedarik zincirlerindeki kesintilere rağmen Almanya'nın ihracatının bu yıl güçlü bir şekilde büyümeye devam etmesini beklediklerini aktararak, 2021'de mal ve hizmet ihracatının yüzde 8,5 artmasını beklediklerini kaydetti.