Sanayide enerji verimliliği, yeni bir yatırım alanı oldu

Artan enerji maliyetleri, sınırda karbon düzenlemeleri ve küresel rekabet baskısı, sanayi sektöründe enerji verimliliğini stratejik bir zorunluluğa dönüştürüyor.

Bu dönüşüm sürecinde Ecofolio, G&D İklimlendirme Teknolojileri için başlattığı kitle fonlama kampanyasıyla yatırımcıları, atık ısıyı verimli bir kaynağa dönüştüren yerli ve ölçeklenebilir bir teknolojiyle buluşturuyor.

ATIK ISI ARTIK KAÇINILMAZ BİR KAYIP DEĞİL

Küresel sanayi, her yıl üretim süreçlerinde ortaya çıkan atık ısı nedeniyle yüz milyarlarca dolarlık enerjiyi atmosfere salıyor. Uluslararası çalışmalara göre bu kaybın ekonomik karşılığı yıllık yaklaşık 286 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan sanayi tesislerinde soğutma ve iklimlendirme ihtiyacının küresel maliyetinin 2030 itibarıyla 520 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Enerji fiyatlarındaki artış ve karbon düzenlemeleriyle birlikte bugüne kadar “kaçınılmaz” kabul edilen bu kayıp, artık sanayi için ciddi bir maliyet ve rekabet riski haline gelmiş durumda. SPK lisansına sahip Ecofolio Kitle Fonlama Platformu da çevre odaklı girişimlere kaynak sağlamak amacıyla hayata geçirdiği yeni kampanyayla sanayi ve ihracat dünyasını yerli bir çözümle buluşturmayı hedefliyor.

YERLİ TEKNOLOJİYLE MALİYETSİZ SOĞUTMA

Letven Capital’in bağlı ortaklığı olarak faaliyet gösteren Ecofolio’nun CEO’su Dr. Melek Demiray, kitle fonlama modelinin özellikle küçük yatırımcılar açısından önemli bir fırsat sunduğuna dikkat çekti. Demiray, “G&D İklimlendirme Teknolojileri için başlattığımız kampanya, küçük katkıların büyük bir sermaye gücüne dönüşmesine imkân tanıyor. Geliştirilen inovatif teknoloji, sanayi tesislerinde ortaya çıkan atık ısıyı maliyetsiz bir şekilde dönüştürerek soğutma ihtiyacını karşılıyor. SPK güvencesiyle, e-ticaret kadar kolay bir süreçte bu yüksek potansiyelli girişime ortak olmak mümkün.” dedi.

Akademisyen bir girişimci tarafından geliştirilen sistem, düşük debide dahi çalışabilmesiyle benzerlerinden ayrışıyor. Elektrik tüketimini azaltırken bakım ihtiyacını da minimize eden yapı, sanayiciler için öngörülebilir maliyet ve hızlı geri dönüş anlamına geliyor.

KARBON MALİYETİ KAPIDA, ÇÖZÜM HAZIR

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması başta olmak üzere karbon fiyatlandırma araçları, ihracatçı sanayiciler için doğrudan bir maliyet unsuruna dönüşüyor. Düşük karbonlu üretim, artık yalnızca çevresel bir tercih değil, rekabetin temel koşullarından biri olarak öne çıkıyor.

G&D İklimlendirme Teknolojileri, enerji tüketimini azaltarak işletmelerin karbon ayak izini düşürüyor. Bu etki, yaklaşık 4 bin 200 ağacın yıllık karbon tutma kapasitesine karşılık geliyor. Teknoloji; saha uygulamaları yapılmış, teknik onay süreçlerinden geçmiş ve pazara hazır bir çözüm olarak konumlanıyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler destekli Global Clean Innovation Programme (GCIP) kapsamında, TÜBİTAK iş birliğiyle ödüle layık görülerek uluslararası düzeyde de bilimsel geçerliliğini kanıtlamış durumda.

KİTLE FONLAMA İLE SANAYİYE ORTAK OLMA FIRSATI

Ecofolio platformu üzerinden yürütülen kitle fonlama kampanyasıyla teknolojinin seri üretime geçmesi, sanayi tesislerinde yaygınlaştırılması ve ihracatçıların rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Kampanya, SPK lisanslı Ecofolio güvencesiyle tamamen dijital bir süreç üzerinden yürütülüyor. Yatırımcılar, kredi kartı veya EFT yoluyla kısa sürede ortak olabiliyor.

Bu kampanya, yalnızca bir finansal yatırım değil; düşük karbonlu sanayi altyapısının parçası olma ve dönüşümün içinde yer alma fırsatı sunuyor.