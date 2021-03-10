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    Sandıklı'da patates ekim zamanı başladı

    Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde patates ekimi geçen yıla oranla düşüşle başladı. Üreticiler şimdiden pazar planlaması yapılmasını istedi.
    • AA
    • 10.03.2021 - 16:00
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    Sandıklı'da patates ekim zamanı başladı

    Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Afyonkarahisar ilinin Sandıklı, merkez ve köylerinde ekim sezonu açıldı.

    PATATES EKİMİ YILDA İKİ KEZ YAPILIYOR

    İlçede patates ekimi yazlık ve kışlık olmak üzere iki dönem halinde gerçekleştiriliyor. İlçede geçen yıl 40 bin dekar alanın üzerinde bin üretici tarafından ekim yapılırken, bu yıl 800 üretici tarafından 30 bin dekar alana patates ekimi yapılması bekleniyor.

    PATATES EKİM SÜRECİ

    Patates ekim işleminde ise önceden tarlalar sürülerek gübreleme işlemi yapılıp, ekime hazır hale getiriliyor. Daha sonra kadın işçiler tarafından kesilerek ekime hazır hale getirilen patatesler, ekim yapılacak tarım makinesine konulduktan sonra ilaçlama işlemi yapılarak ekime geçiliyor. Ekim çalışmalarını yerinde inceleyen Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, şimdiden patates için pazar planlaması yapılması gerektiğini söyledi.

    Sandıklı da patates ekim zamanı başladı #1

    "PATATESİN PAZARINA ÇÖZÜM BULUNMASI LAZIM"

    Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, bu sezon patates ekiminin biraz erken başladığını belirterek, "Geçen yıl 40 bin dekar alanın üzerinde alana binin üzerinde üreticimiz ekim yapmıştı. Bu yıl ise ekim alanı 30 bin dekar alana düşerken 800 çiftçi patates ekimi yapmakta. Bu rakam önümüzdeki günlerde çoğalır mı bilmiyorum ama zannetmiyorum. Çünkü girdi maliyetleri üreticiyi üretemez hale getirdi. Girdi maliyetlerinin acilen düşürülmesi lazım. Artı hasat zamanı beklenmeden patatesin pazarlanmasına çözüm bulunması lazım. Üretici hasat zamanı hepsi birden söküm yaptığı zaman fiyat düşüyor. Bunun için şimdiden planlama yapılması lazım." dedi.

    Sandıklı da patates ekim zamanı başladı #2

    "BU YIL 100 DEKAR ALANA DÜŞTÜ"

    Patates üreticilerinden Mehmet Ali Ak, patates ve soğanların depolarda kalmasına rağmen patates ekimine çare aradıkları için ektiklerini söyleyerek, "Geçen sezon ayakta kalan üreticimiz kalmadı. Şimdi depodaki patatese üretici 70 kuruş demiş almamışlar, bırakıp gitmiş. Buna rağmen çiftçi ekiyor. Çiftçi yonca gibi hani derler ya yonca biçildikçe gürleşir. Biçildikçe gidiyoruz bakalım. Yeni sezon inşallah iyi olur. Yoksa çarşı bitti." diye konuştu.

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