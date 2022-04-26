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    Şanlıurfa'da bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak

    Bayrama sayılı günler kala illerden toplu taşıma hizmetinin ücretsiz olacağına dair haberler gelmeye başladı.
    • 26.04.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 17:34
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    Şanlıurfa'da bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak

    Şanlıurfa’da yıllardır süregelen bayramlarda ücretsiz toplu ulaşım hizmeti, Ramazan Bayramı’nda da devam ediyor.

    Ramazan Bayramı boyunca şehir içi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak hizmet vereceği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklama ilie duyuruldu.

    Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi şehir içi toplu taşıma araçlarının bayram süresince vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

    Kent genelinde tedbirler alınacak

    İHA'nın haberine göre vatandaşların Ramazan Bayramı’nda, bayram ziyaretlerinin daha kolay yapmasını sağlamak amacıyla kent genelinde gerekli tedbirler alınıyor.

    Şanlıurfa da bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak #1


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