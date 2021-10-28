Şanlıurfa’da çulhacılık coğrafi işaret aldı

Yok olmaya yüz tutan el sanatlarından bez dokumacılığı çulhacılığın, coğrafi işaret belgesi alması Şanlıurfalıları sevindirdi.

Bir ürünün hangi bölgeye ait olduğunun belirlenmesi ve değer bulması için coğrafi ürün olarak tescillenmesi önem taşıyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yüzyıllardır icra edilen ancak artık unutulmaya yüz tutan çulhacılık mesleğini, Haliliye Belediyesi Geleneksel El Sanatları Merkezi'nde kurulan atölyede yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvurunun kabul edildiğini ve çulhacılık için coğrafi işaret belgesi alındığını aktaran Canpolat, bu mesleği daha da büyüteceklerini ifade etti. Çulhacılık mesleği kapsamında elbise, şal, yastık kılıfları gibi ürün yapılıyor.

“DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Canpolat, açıklamasının devamında, "Atölyemizde bir ustamız ile 2 çırağı bulunuyor. Hedefimiz, ustamız aracılığıyla yeni ustalar yetiştirmektir. Evliya Çelebi de bu çulha bezinden Seyahatname'sinde bahsediyor. Çulha bezinden yeni ürünler üreterek, sanayileşmeyle birlikte ekonomi ve istihdam anlamında çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu sanatın yüzyıllarca yaşatılması için çalışıyoruz. Belediye olarak değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.” dedi.

HER YERDEN BU TEZGAHLARIN SESİ GELSİN

Haliliye Belediyesi'nin kurduğu atölyede çulhacılık mesleğini yaşatmaya çalıştıklarını aktaran usta Mehmet Karadaş, “1969 yılından yani 9 yaşından beri bu işi yapıyorum. Bu da bizim baba mesleğimizdir. Mesleğimizde bir değişiklik yok. Eskiden Urfa nüfusuna göre, 40-50 bindi. Urfa’nın yarısı bu mesleği yapıyordu şu anda 2 buçuk milyon oldu ama bir tek tezgahımız kaldı. Teknolojiye yenik düştük. Memleketini seven gelip bu mesleği öğrensin. Her yerde bu tezgahların sesi gelsin. Bu işi yapan para kazanır. Şu anda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın desteğiyle bu işi yapıyoruz. Yoksa atıl durumdaydı.





MESLEK DEDEDEN TORUNA GEÇTİ

Bize de çok büyük desteği var. Şu anda 2 çırağım var. Biri de benim kızım. Dededen toruna geçti. O şimdi üçüncü nesil.” ifadelerini kullandı.