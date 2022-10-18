Şanlıurfa'da Eyyübiye Kentsel Dönüşüm Alanı havadan incelendi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa'daki faaliyetleri sosyal medya hesabından duyurmaya devam ediyor.

Şanlıurfa'daki temaslarına devam eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Eyyübiye Kentsel Dönüşüm Alanı'nı havadan inceledi.

"Eyyübiye Kentsel Dönüşüm Alanı'nı havadan inceledik"

Bakan Nureddin Nebati, Twitter adresinden "Ata toprağım, Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat ile Eyyübiye Kentsel Dönüşüm Alanı'nı havadan inceledik. Emeği geçen herkese hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Urfamıza hayırlı olsun!" mesajını paylaştı.

"13 bin 949 konut 788 ticari ünite kazandırdık"

Bakan Kurum'un da kendi Twitter hesabında, aynı çalışmalarla ilgili olarak

"TOKİ ile 13 bin 949 konut 788 ticari ünite kazandırdık. İlbank ile 120 eser tamamladık. 6 millet bahçesi yapıyoruz. İlk Evim projesiyle 7 bin 64 konut inşa edeceğiz." açıklaması yer aldı.