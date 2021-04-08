Şanlıurfa'da nöbetleşe ekim kapsamında, geçen yıl ekilen mısırın yerine bu yıl da pamuk ekimi gerçekleştirildi.

Geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından toprağın uzun yıllar verimli kalabilmesi için uygulanan "nöbetleşe ekim" kapsamında buğday, mısır ve isot gibi ürünlere yönelen Şanlıurfalı çiftçi, mart sonu ve nisan ayının başlarında düşen yağışların ardından güneşin yüzünü göstermesinin ardından pamuk tohumlarını ekmeye başladı.

HER YIL DAHA FAZLA PAMUK EKİMİ YAPILIYOR

Türkiye'nin pamuk ihtiyacının yüzde 40'nın karşılandığı Şanlıurfa'da, stratejik bitki olması nedeniyle bu ürünün ekim alanı her geçen yıl artıyor.

YAĞIŞLAR İSTENEN SEVİYEDE OLMADIĞI İÇİN ÜRÜNLERİN EKİMİNDE GECİKMELER YAŞANDI

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, iklim değişikliği dolaysıyla ülke genelinde ve bölgede yağışların istenen seviyede olmadığını, bu nedenle bazı ürünlerin ekiminde gecikmelerin yaşandığını belirtti.

Şanlıurfa'da pamuk ekimi başladı ViDEO

TÜRKİYE DÜNYADA EN ÇOK PAMUK İTHAL EDEN 5 ÜLKE ARASINDA

Türkiye'nin pamuk üretiminde dünyada ilk 10 ülke arasında bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Çullu, buna karşı Türkiye'nin dünyada en çok pamuk ithal eden 5 ülke arasında bulunduğu kaydetti.

“PAMUĞA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR”

Türkiye'de tekstil sektörünün çok güçlü olduğunu anlatan Çullu, şöyle konuştu:

"Ülkemizde pamuk üretiminin yanında tüketimi de çok fazla, bu nedenle pamuğa çok ihtiyacımız var. Pamuk çok zor bir üretim sektörü, bunun yanında fazla su tüketimi var bu da toprağı yoruyor. Bu nedenle 2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafında yürürlüğe konulan yönetmenlikle arazisinde 2 yıldan fazla aynı ürünün pamukta dahil olmak üzere ekimini yapan çiftçilere destekleme verilmeyeceği açıklandı. Bu nedenle 2020 yılında Şanlıurfa'da pamuk alanında önemli azalmalar oldu. Türkiye'nin pamuk üretimi 500-550 bin hektar iken geçen yıl 100 bin hektar düştü. Bu da daha çok pamuk ithal etmemiz anlamına geliyor."

“GEÇEN YIL NÖBETLEŞE EKİM NEDENİYLE MISIR EKMİŞTİK BU YIL PAMUK EKİYORUZ”

Yeniköy Mahallesi'nde 20 yıldır pamuk üretimi yapan Müslüm Uslu, ekim öncesinde toprağın bazı işlemlerden geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen yağmurların ardından güneşin çıkmasıyla toprağımızı temizleyip sürdürdük. Daha sonra yabancı ot çıkmaması için taban gübresi serptik. Hazırlığımız sürüyor. Havaların ısınmasıyla tohumları toprakla buluşturuyoruz. Geçen yıl nöbetleşe ekim nedeniyle mısır ekmiştik bu yıl pamuk ekiyoruz."