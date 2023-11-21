Meclis gündemine geliyor! Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranı üst sınırı artırılıyor Şans oyunları için dağıtım oranının üst sınırının yüzde 90'a yükseltilmesine, deprem bölgesinde fahiş fiyat uygulayanlara katlı idari para cezası verilmesine yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM gündemine gelecek.

AA

Meclis'in gündeminde, günün şartlarının beraberinde getirdiği gelişmelere cevap vermek amacıyla alınacak kararlar öncesinde yoğunluk yaşanıyor.

AK Parti milletvekillerinin üzerinde çalıştığı vergi ve maliye alanlarına yönelik yaklaşık 80 maddeden oluşacak torba kanun teklifinin, bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor.

Kanun teklifinin, bu hafta sona erecek Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gelecek hafta görüşülmesi, komisyonda kabul edilmesi halinde bütçe görüşmelerinden önce gündeme getirilmesi planlanıyor.

Haciz tutanakları elektronik ortama aktarılacak

Aralarında Çek Kanunu ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un da yer aldığı bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören teklife göre, menkul malların fiili hacizlerinde kullanılan haciz tutanakları elektronik ortamda düzenlenebilecek.

İkramiye dağıtım oranı yüzde 83 olan üst sınırı yüzde 90'a çıkartılıyor

Tüm şans oyunları için ikramiye dağıtım oranının yüzde 83 olan üst sınırı yüzde 90'a yükseltilecek. Bu düzenlemeyle, her bir kurum ve kuruluşun tertip ettiği tüm şans oyunları için bir takvim yılı içinde ödeyeceği ikramiyelerin toplamı, aynı dönemdeki hasılatının yüzde 40'ından az yüzde 90'ından fazla olamayacak.

İnşaat malzemelerinde fahiş fiyata ceza

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde fahiş fiyatlara ilişkin yeni düzenleme geliyor. Bu kapsamda Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanun'a geçici madde eklenecek. Genel afet bölgesi ilan edilen yerlerde 31 Aralık 2025'e kadar inşaata yönelik yapım işlerinde ve yapı malzemelerinde fahiş fiyat artışı yapanlara katlı idari para cezası verilecek.

Çek Kanunu'nda değişiklik

TBMM Genel Kurulu'nun gündemine getirilecek kanun teklifine göre, Çek Kanunu'nda yapılacak değişikle de yazılı keşide tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin düzenlemenin 31 Aralık 2023'te sona erecek uygulama süresi 31 Aralık 2025'e kadar uzatılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)