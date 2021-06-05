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- Şarbon hastalığına yakalanan hayvan sahiplerine tazminat
Şarbon hastalığına yakalanan hayvan sahiplerine tazminat
- AA
- 05.06.2021 - 09:46
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre. Şarbon hastalığı da tazminat verilecek hastalıklara eklendi.
TAZMİNAT ÖDENECEK HASTALIKLAR ARASINA ŞARBON EKLENDİ
Düzenleme kapsamındaki hastalıklar arasına şarbon da eklendi. Buna göre, şarbondan dolayı yerel kıymet takdir komisyonunca belirlenen miktarlar üzerinden ve yönetmelikteki esaslara göre hayvan sahiplerine tazminat ödenecek.
TAZMİNAT TUTARI, KIYMETLERİNİN DÖRTTE ÜÇÜ ORANINDA
Tazminat tutarı, şarbon hastalığına yakalandığı laboratuvar muayenesi ile tespit edilen sığır cinsi, koyun keçi türü ve tek tırnaklı hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin dörtte üçü oranında olacak.
RESMİ LABORATUVARLARCA TESPİT ŞARTI
Şarbon hastalığının resmi laboratuvarlarca tespiti tazminat ödemesi için esas oluşturacak.