Sarrafların vatandaşlara yeni altın yatırımı önerisi: Çekme altın Sivas'ta kuyumculuk yapan Tayyib Urfan, en çok kârı çekme altının sağladığını iddia ederek, vatandaşa çekme altın almaları için çağrıda bulundu.

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Uzmanlar, altın yatırımcılarına daha fazla kazanmaları için 24 ayar saf çekme altını öneriyor.

Sivas'ta kuyumculuk yapan Tayyib Urfan, 24 ayar saf altın olan çekme altın hakkında bilgiler vererek, “Kesme altın; 24 ayar saf altındır. Paketsiz hali silindirde çekilir. Paketli olanları da vardır ve bunların kayıpları daha azdır.” dedi.

“Vatandaşlarımız çekme altını bilmiyor”

Çekme altının diğer altın çeşitlerine göre daha avantajlı olduğunu vurgulayan Urfan şöyle konuştu:

Kesme altın; 24 ayar saf altındır. Paketsiz hali silindirde çekilir. Paketli olanları da vardır ve bunların kayıpları daha azdır. İkisinin kazancı da aynıdır. Çekme altın paketli olana göre daha avantajlıdır. Bunu vatandaşlarımız pek bilmiyor. Bunu bilezik atölyelerinde daha çok kullanıldığı için çok bilinmiyor. Vatandaşlarımızın asıl kârı ve kazancı çekilmiş altında olacaktır.

“En güzel yatırımlık altın bu”

Çekme altın bozdururken makas aralığı daha düşük olduğunu belirten Urfan, şunları kaydetti:

Bozdururken 10-15 TL'lik bir makası oluyor. En güzel yatırımlık altın budur. 24 ayar saf altın. Bütün meslektaşlarımızın bildiği gibi 24 ayar saf altın Türkiye'de ve dünyanın diğer yerlerinde olsun bellidir ve istedikleri yerde bozdurabilirler. Bu altın değil diyenler olursa da onlara vatandaşlarımız kulak asmasın. Bu 24 ayar saf altındır ve diğer altınlara göre gerçekten kazancı olan bir altındır.

“Kaç gram isterlerse temin ediyoruz”

Vatandaşlar talep ettiği miktarda çekme altın temin ettiklerini belirten Urfan, kesme altın ile ilgili şu bilgileri verdi: