Satıcılar şikayetçi! Samsun'da ikinci el oto pazarı boş kaldı İkinci el araç satışlarındaki durgunluk, ikinci el pazarlarına yansıdı. Artık oto pazarlarında, araç almak için dolaşanların sayısı gözle görünür bir şekilde azaldı.

AA

Samsun’da kurulan ikinci el otomobil pazarının boş kaldığını söyleyen araç satıcıları, pazarın cumartesi günü kurulmaya başlamasından sonra önemini daha çok yitirdiğini belirtiyor.

Otomobillerini satmak için pazara gelen araç satıcıları, artık bulundukları alana kimsenin gelmediğini söylüyor.

İkinci El Otomotivciler Sitesi'nde her cumartesi ikinci el oto pazarı kuruluyor.

Otomobil satıcılar, alıcının olmamasından şikayetçi.

"Eski zamanlarda pazar dolar taşardı"

Pazarın eski havasının olmadığı söyleyen araç satıcıları, eski zamanlarda pazarın dolup taştığını, zamanla kimsenin kalmadığını ifade etti.

"Arabalara sadece bakıyorlar"

Oto pazarının boş olmasında şikayet eden araba satıcısı Kamuran Albayrak, şöyle konuştu:

Pazarda araç sahiplerinden başka kimse yok. Eskiden bu otomotiv pazarı bu saatlerde tıklım tıklım olurdu. Sabahtan beridir arabaya 3 kişi baktı. Fiyat veren olmuyor, sadece bakıyor.

"Alıcı yok"

Araba satıcısı Ali Yıldırım ise araç satışındaki durgunluğun pazarın artık cumartesi günü kurulması ile perçinlendiğini belirterek şu bilgileri verdi:

Pazarda bir hareketlenme yok. Sabahtan bu yana tek bir müşteri geldi. O da sordu ve gitti. Alıcı yok. Piyasa durgun. Eski zamanlarda pazara geldiğimiz zaman yer bulamazdık. Pazar günleri kurulması daha iyiydi. Çevre iller bile buraya gelirdi. Cumartesi günleri kurulunca gelen olmuyor.

"Piyasa belirsiz, alıcı yok"

Ahmet Özbek, “Şu anda piyasa belirsiz. Alıcı yok. Ben ihtiyacım olduğu için satıyorum. Bugün bir Tofaş Doğan arabası 200 bin TL olmuş durumda.” şeklinde konuştu.

"Araba pazarı artık bitmiş durumda"

Araba almak için pazara gelen Ercan Seven ise şu ifadeleri kullandı: