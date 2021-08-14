Satış rakamları konuta ilginin sürdüğünü gösteriyor

TÜİK'in dün açıkladığı temmuz ayı konut satışları ile ilgili sektörden, sayının azalmasına rağmen, aylık "100 bin adettin üzerinde konut satış iyiye işaret" mesajı geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı temmuz ayı konut satış rakamlarına göre, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 azalışla 107 bin 785 konut satıldı. Kredili satışlar ise 20 bin 553 seviyesinde kaldı.

"2020 YILINDA DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİLERİ SATIŞLARDA REKOR KIRDIRMIŞTI"

Konut sektöründe faaliyet gösteren Mahmut Asmalı, konut satışları 2020 yılında kamu bankalarının öncülüğündeki düşük faizli konut kredisi kampanyasının etkisiyle 1 milyon 500 bin rekorunu kırdığını, 2020’nin Temmuz ayı ise 229 bin 357 adet ile tarihin en yüksek konut satışının yaşandığı ay olduğunu hatırlattı.

"KONUT SATIŞINDAKİ GERİLEME BAZ ETKİSİNDEN KAYNAKLANDI"

Asmalı, temmuz ayına ilişkin satış rakamlarını şöyle değerlendirdi: “Bu veriler doğrultusunda Temmuz 2021 rakamlarında, baz etkisiyle bir gerileme oldu.

AYLIK 100 BİN ADET SATIŞ İYİYE İŞARET

Aylık satışın 100 bin adettin üzerinde olması önemli bir gelişme. Geçen yıl olduğu gibi bir kredi kampanyası bu yıl da düzenlenirse bekleyen talebin harekete geçip, yeniden rekor rakamlara ulaşılması mümkün.

KONUTA TALEP AZALMIYOR

Yüksek finansman oranlarına rağmen konuta talep azalmıyor. Kredi kullanımı çok düşük seviyede olsa da peşin alımlar ön planda. Yabancıya satıştaki hareketlilik de ülkemize olan ilginin yüksek olduğunu gösteriyor.”