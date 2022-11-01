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    Saudi Aramco, 3. çeyrekte 42,4 milyar dolar net kâr açıkladı

    Uluslararası şirketler kâr oranlarını açıklarken Saudi Aramco'nun yayınladığı rakamlar dikkat çekti.
    • 01.11.2022 - 12:34
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 13:23
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    Saudi Aramco, 3. çeyrekte 42,4 milyar dolar net kâr açıkladı

    Dünyada enerji krizi yaşanıyorken petrol şirketlerinin yüksek kârları dikkat çekiyor.

    Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun yılın üçüncü çeyreğinde net kârı, yüksek petrol fiyatlarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 42,4 milyar dolara ulaştı.

    Dünyanın en değerli şirketlerinden biri

    Dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Aramco'nun 2022 Temmuz-Eylül dönemini kapsayan 2022'nin 3. çeyreğine ilişkin net kârı yıllık yüzde 39 artarak 42,4 milyar dolara yükseldi.

    Şirket, nisan-haziran döneminde 48 milyar dolar net kâr açıklamıştı. Böylece 3. çeyrek karının yüksek petrol fiyatlarının etkisiyle şirketin halka arzından bu yana ikinci en büyük net kâr olması dikkati çekti.

    "Kârın kaynağı yüksek ham petrol fiyatları"

    Şirket açıklamasında, söz konusu çeyrekte 42,4 milyar dolarlık ne kârın öncelikle yüksek ham petrol fiyatları ve artan hacimlerden kaynaklandığı” belirtildi.

    Aramco

    "Petrol talebi artmaya devam edecek"

    Saudi Aramco Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, küresel ham petrol fiyatlarının devam eden ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikten etkilendiğini vurgulayarak, “Uzun dönemli görüşümüz, dünyanın daha uygun fiyatlı ve güvenilir enerji ihtiyacı göz önüne alındığında, petrol talebinin gelecek 10 yıl boyunca artmaya devam edeceği yönünde.” ifadesini kullandı.

    Dünyanın hissedarlara en yüksek ödemesi

    Saudi Aramco, 3. çeyrekte hissedarlarına 18,8 milyar dolar temettü ödemesi yapacak. Bu da bu alanda dünyanın en yüksek ödemesi olarak dikkati çekiyor.

    Suudi Arabistan, çöllerinde yüzeye yakın bulunan geniş petrol kaynaklarıyla dünyada petrolü en ucuz üreten ülkelerden biri olarak biliniyor.

    Bir varil petrolün fiyatındaki her 10 dolarlık artış için alda edilen kazanç

    AA'nnı haberine göre, Uluslararası Finans Enstitüsü'ne (IIF) göre, bir varil petrolün fiyatındaki her 10 dolarlık artış için Suudi Arabistan yılda 40 milyar dolar daha kazanıyor.


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