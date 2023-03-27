Saudi Aramco, Çin'de rafineri ve petrokimya tesisi kuruyor Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'in Çin'de yapmayı planladığı yeni yatırımlar belli oldu.

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Petrol sektöründe önemli bir yeri olan Saudi Aramco, Çinli kuruluşlarla bir ortaklık kurarak önemli üretim tesislerinin adımını attı.

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi, Çin'de rafineri ve petrokimya tesisinin inşa edilerek faaliyete geçeceğini açıkladı.

Rafineri ve petrokimya tesisleri 2026'da faaliyete geçecek

Projenin gerekli onayları almasının ardından, inşaatın 2023 yılının nisan ayından sonra başlaması planlanıyor; rafineri ve petrokimya tesislerinin de 2026 yılında faaliyete geçmesi öngörülüyor.

Çin'in Norinco ve Panjin şirketleriyle ortak girişim

Saudi Aramco'dan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Norinco ve Panjin şirketleriyle ortak girişim başlatıldı.

Girişimin yüzde 30'u Saudi Aramco'ya ait olacak

Ortak girişimin yüzde 30'u Saudi Aramco'ya, yüzde 51'i Norinco ve yüzde 19'u Panjin'e ait olacak.

Etilen ve paraksilen üretim kapasiteli petrokimya tesisi yolda

Şirketlerin ortak girişimiyle, günlük 300 bin varil üretim kapasiteli bir petrol rafinerisinin yanı sıra yıllık 1,65 milyon ton etilen ve 2 milyon ton paraksilen üretim kapasiteli bir petrokimya tesisi inşa edilecek.