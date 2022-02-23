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- Şavaş tedirginliği! 23 Şubat 2022 Çarşamba güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kad
Şavaş tedirginliği! 23 Şubat 2022 Çarşamba güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kad
Rusya Ukrayna arasındaki savaş ihtimali, altın fiyatlarına da darbe vurdu. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar, kaç TL? İşte 23 Şubat Çarşamba altında son rakamlar...
- Haber Merkezi
- 23.02.2022 - 12:50
Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor.
Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin hızla tırmanışı ile gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.
Bugün gram altın 839 liradan işlem görürken çeyrek ise 1386 lira oldu.
Peki 23 Şubat 2022 Çarşamba öğlen saatlerinde altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..
23 ŞUBAT 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 839,49
SATIŞ: 839,63
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.373,00
SATIŞ: 1.386,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.484,00
SATIŞ: 5.527,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.751,00
SATIŞ: 2.774,00
REŞAT ALTIN
ALIŞ: 5.516,47
SATIŞ: 5.559,95
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 769,80
SATIŞ: 773,20
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.906,74
SATIŞ: 1.907,14