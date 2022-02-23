Şavaş tedirginliği! 23 Şubat 2022 Çarşamba güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kad

Rusya Ukrayna arasındaki savaş ihtimali, altın fiyatlarına da darbe vurdu. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar, kaç TL? İşte 23 Şubat Çarşamba altında son rakamlar...

Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin hızla tırmanışı ile gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.

Bugün gram altın 839 liradan işlem görürken çeyrek ise 1386 lira oldu.

Peki 23 Şubat 2022 Çarşamba öğlen saatlerinde altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..

23 ŞUBAT 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 839,49

SATIŞ: 839,63

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.373,00

SATIŞ: 1.386,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.484,00

SATIŞ: 5.527,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.751,00

SATIŞ: 2.774,00

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 5.516,47

SATIŞ: 5.559,95

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 769,80

SATIŞ: 773,20

ALTIN ONS

ALIŞ: 1.906,74

SATIŞ: 1.907,14