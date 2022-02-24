Savaşın ardından Türkiye piyasaları etkilendi

Rusya ve Ukrayna'nın gerginliği sıcak savaşa dönüşürken tüm ekonomik piyasalar gibi ülkemiz de döviz ve altın değerlerinde yükselişler yaşadı.

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrasında dünyada altın, petrol, doğalgaz ve buğday fiyatları yükseldi. Borsalar düşüşe geçti. Rusya'da piyasalar öce kapandı, sonra açıldı ve yüzde 40 düştü. Ruble, Mart 2020'den bu yana görülen en düşük seviyenin yakınlarında seyretti ve en son 83,52 seviyesini gördü.

TÜRKİYE'DE DÖVİZ YÜKSELDİ

Bu olağanüstü durumda Türkiye'de Dolar/TL ise 14,5013 liradan işlem görüyor. Euro 16,3483 lira ve sterlin ise 19,3283 lirada seyrediyor.

BORSA İSTANBUL DEĞER KAYBETTİ

Borsa İstanbul'da Devre kesiciler alıştı. Borsadaki gelişmelerle ilgili KAP'a açıklama yayınladı. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 7,26 azalışla 1.869,64 puana gerileyerek değer kaybetti.

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları sabah saatlerinde şöyle.

Gram altın: Güne 864 liradan başladı, şimdi 912 lirada.

Çeyrek altın: Güne 1.428 liradan başladı, şimdi 1.508 lirada.

Cumhuriyet altını: Güne 5 bin 718 liradan başladı, şimdi 6 bin 146 lirada.

Yarım altın: Güne 2 bin 858 liradan başladı, şimdi 3 bin 16 lirada.

Reşat altın: Güne 5 bin 704 liradan başladı, şimdi 6 bin 16 lirada.