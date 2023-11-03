Savcılık karar verdi! Uber ve Lyft, sürücülere 328 milyon dolar ödeyecek
AA

Akıllı telefon uygulamalarıyla ulaşım hizmeti sunan markalar çalışanlarının haklarını vermemekle suçlandı.

Ulaşım hizmeti sunan Uber ve Lyft'in, sürücüleri maaş ve sosyal haklar konusunda aldattıkları gerekçesiyle toplam 328 milyon dolar ödeyeceği bildirildi.

Bu cezanın dışında sürücülere yeni haklar sağlandı.

New York Başsavcı Letitia James tarafından yapılan açıklamada, Uber'in 290 milyon dolar, Lyft'in ise 38 milyon dolar ödeyeceği kaydedildi.

York iş kanunlarına aykırı hareket ettiler

Açıklamada, şirketlerin politikalarıyla sürücülerin maaşlarından kesinti yaptığı ve New York iş kanunları kapsamındaki haklardan yararlanmalarını engellediği aktarıldı.

Şirketlerin ödeyeceği tutarın tamamı sürücülere gidecek

Şirketlerin ödeyeceği tutarın tamamının sürücülere gideceği belirtilen açıklamada, aynı zamanda sürücülerin ücretli hastalık izni, asgari saatlik ücret ve diğer haklardan da faydalanacağı ifade edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)