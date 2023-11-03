Haberler



Ekonomi



Savcılık karar verdi! Uber ve Lyft, sürücülere 328 milyon dolar ödeyecek

Savcılık karar verdi! Uber ve Lyft, sürücülere 328 milyon dolar ödeyecek Lüks taksilerle ilgili çalkantılar durulmuyor. Yeni uygulamanın daha önce kurulan düzende çalışanlarca yadırganması sonrasında şimdi de kendi işleyişlerinde de bazı uyumsuzluklar yaşanıyor.