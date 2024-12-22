Savunma sanayi ihracatına 6 milyar dolarlık katkı

İHA

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde milli savunma projelerine kritik katkılar sağlayan Altınay Savunma Teknolojileri milli ve yerli ürünlerle savunma sanayiine verdikleri katkıyı paylaştı.

Altay Tankı, KAAN savaş uçağı ve MİLGEM gibi önemli milli projelerin kritik alt sistemlerini geliştiren Altınay Savunma Teknolojileri, 6 milyar doları aşan ihracatıyla Türkiye’nin savunma sanayiinde önemli rol üstlendi.

Orta Doğu’dan Güney Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyaya teknoloji ihraç eden firma, yerlilik oranını artırma hedefiyle dikkat çekiyor.

MİLLİ PLATFORMLARDA KULLANILAN BİRÇOK KRİTİK ALT SİSTEMİN GELİŞTİRİCİ VE ÜRETİCİSİ

Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Burak Mercan, kurum olarak yola çıktıklarından bugüne 20 yıl içerisinde milli muhalif uçak KAAN, Altay Tankı, MİLGEM, Çelik Kubbe, HÜRJET, GÖKBEY gibi hava platformları başta olmak üzere milli platformlarda kullanılan birçok kritik alt sistemin geliştirici sistemi ve üreticisi olduklarını belirtti.

Kurum, verilen bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde yer alan çeşitli kara hava ve deniz unsurlarının da modernizasyonu için gerekli teknolojileri geliştiriyor.

"TÜRK İHRACATINA KATKIDA BULUNUYORUZ"

Mercan, firmanın ihraca olan katkısına da değinerek, şöyle konuştu:

Altınay Savunma Teknolojileri’nin Türk ihracatına katkısı kısıtlı gibi gözükse de aslında çok büyük bir yükü çekiyor diyebiliriz. Her şeyden önce iş yaptığımız ana yüklenicilerimizin ihracat faaliyetlerindeki büyük bir ihtiyacı Altınay Savunma Teknolojileri olarak karşılıyoruz. Dolayısıyla dolaylı ihracat olarak ciddi katkı yapıyoruz.

Bunun dışında iştirak şirketlerimiz vesilesiyle özellikle hava platformlarının kritik alt sistemlerinin ihracatında mühendislik çalışmaları açısından ve üretim çalışmaları açısından ayrıca insansız hava araçlarının bir sistem olarak komple geliştirilmesi, üretilmesi ve ihracatı gibi konularda doğrudan Türk ihracatına katkıda bulunuyoruz.

"İHRACATIMIZ 6 MİLYAR DOLAR SINIRINI GEÇTİ"

İhracat rakamlarının geçtiğimiz yıl aralık ayına göre yüzde 20 arttığını ifade eden Burak Mercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

İhracat rakamlarımız geçtiğimiz yıla göre aralık ayı itibariyle yaklaşık yüzde 20 artmış durumda, 6 milyar dolar sınırını geçti. Biz özellikle önümüzdeki sene, üretim merkezimizde ortaya koyacağımız ilave faaliyetlerle doğrudan ihracata olan katkımızı ve ana yüklenicilerimiz üzerinden dolaylı olarak ortaya koyacağımız ihracat rakamlarımızı artırmaya gayret ediyoruz. Bununla ilgili de birçok plan ve aksiyon içerisindeyiz.

İHRACATTA ANA GRUP

Orta Doğu bölgesi, Uzak Doğu Asya yani Malezya, Endonezya bölgesi, Güney Amerika ve Türkiye Cumhuriyetleri bizim ihracat potansiyelimizdeki ana müşteri gruplarını oluşturuyor. Yani buralarda yer alan ülkelerin çoğuyla şu anda hali hazırda çeşitli platformlarımızın, kabiliyetlerimizin gerek mühendislik gerek ürün anlamında ihracatıyla ilgili pek çok görüşme yapıyoruz.

"YERLİLİK ORANIMIZ YÜZDE 70 SEVİYELERİNDE"

Ürünlerin çoğunu Dilovası’ndaki merkezlerinde ürettiklerini söyleyen Mercan, şöyle konuştu:

Platformlarımızdaki yerlilik oranımız Türk savunma sanayinin beklentileriyle de uyumlu, şu anda yüzde 70 seviyelerinde ve yıllara sari artarak devam ediyor. Tabii ki bu artış geçtiğimiz yıllara göre çok büyük bir hızla gerçekleşmiyor artık. Çünkü işin ihracat tarafının da denkleme girmesiyle ihracatımızı arttırmaya yönelik uluslararası iş birlikleri söz konusu oluyor. Bu kapsamda da çeşitli stratejiler altında Savunma Sanayi Başkanlığımızla ve yine Türk savunma sanayiye hizmet eden diğer kıymetli şirketlerimizle birlikte yol almaya devam ediyoruz.

"MERKEZİMİZDE ÇOK HASSAS TALAŞLI-TALAŞSIZ İMALAT YAPILIYOR"

Altınay Savunma Teknolojileri’nin üretim tesislerindeki faaliyetleri anlatan Mercan, "Üretim teknolojileri merkezimiz aslında çok hassas talaşlı-talaşsız imalat yapacak üretim teknolojilerinden elektronik kart üretimlerine, elektromekanik montaj faaliyetlerinden test ve entegrasyon faaliyetlerine kadar birçok çalışma yürütüyor." şeklinde konuştu.