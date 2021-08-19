Petlas, IDEF 2021'de sergilenen lastiklerin milli olanaklarla üretildiğinin bilgisini aktararak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki ürünlerin karşılanmasına öncelik verildiği aktardı.

Türk savunma sanayisindeki yerli ve milli ürünlerin sayısı her geçen gün artıyor. Petlas, bu alanda başta kara araçları olmak üzere çeşitli sistemlerde kullanılan lastiklerin üretimini yapıyor.

AKO Grup Kamu İhale Satış Müdürü Ümit Berber, 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) Petlas'ın, kurulduğu günden bu yana Türkiye'de güvenlik güçlerinin kara ve havadaki lastik tekerlekli bütün araçlarına hareket kabiliyeti kazandıracak ürünlerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yaptığını bildirdi.

AMAÇ TSK ENVANTERİNDEKİ İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK

Son 6 yılda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterindeki hızlı gelişime ayak uydurduklarını belirten Berber, Petlas'ın da yatırımlarını ve ürün gelişimlerini bu yönde artırarak sürdürdüğünü kaydetti.

Savunma sanayisindeki araçlara milli lastik ViDEO

“BÜTÜN KARA VE HAVA ARAÇLARININ LASTİK İHTİYAÇLARI İÇİN ÜLKEMİZİN DIŞA BAĞIMLILIĞI YOK”

Berber, IDEF 2021'de sergilenen araçlardaki lastiklerin hepsini Türkiye'de yerli ve milli olarak üretme kabiliyetine sahip olduklarını ifade ederek, "Artık TSK envanterinde yer alan bütün kara ve hava araçlarının lastik ihtiyaçları için ülkemizin dışa bağımlılığı yok diyebiliriz. Mevcut yeni projelerde de fuarda gördüğünüz araçların lastik ve jantlarını geliştirerek üretmeye devam ediyoruz. Kapasitemizi de artırarak devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

YENİ SİLAH TAŞIYAN ARACIN LASTİKLERİ DE YERLİ ÜRETİLDİ

FNNS şirketinin TSK'nın envanterine yeni kazandırdığı silah taşıyan aracının altında da Petlas ürünleri olduğuna işaret eden Berber, bu ürünün bir yıla yakın sürede güçlü test süreçlerinden geçtiğini söyledi.

ÜRÜNLER BİRÇOK TESTTEN GEÇİYOR

Savunma sanayisinde kullanılacak lastiklerin birçok testten geçirildiğini ifade eden Berber, şu anda savunma sanayisindeki araçların yüzde 50'sinden fazlasında Petlas kullanıldığını bildirdi.

HAVA ARAÇLARI LASTİKLERİNE TÜRKİYE'DEN ONAY ALINACAK

Ümit Berber, havacılık alanında kullanılacak lastiklerin sertifikasyona ihtiyacı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sertifikasyon için kalifiye akredite test merkezleri yurt dışında. Bu test merkezlerinden randevu almakta zorlanıyoruz. Bu yüzden test merkezinin ihtiyacı olan bütün makineleri alarak, geliştirilmiş lastikleri burada test ederek, Türkiye'deki otoriteler tarafından onaylı bir ürün olarak uçak altında kullandırmaya başlayacağız. Önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinin başında hedefliyoruz. O tarihten sonra yerli onay almış lastikleri uçakların altında görebileceğiz."