SED ödeme sorgulama: SED yardımı yattı mı, ne zaman ödenecek?

SED ödeme sorgulama: SED yardımı yattı mı, ne zaman ödenecek?

Bakan Derya Yanık, SED Yardımı kapsamında ekim ayında toplamda 170 milyon lira yardım yapılacağını duyurdu. SED ödemesi alan vatandaşlar, ödemelerin yatıp yatmadığını sorguluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ekimde 170 milyon lira yardım yapılacağını bildirdi.

Bakan Yanık, yazılı açıklamasında, çocukların desteklenmesi amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere her ay yapılan SED yardımının hesaplara yatırılmaya başlandığını kaydetti.

Ödemeden faydalanan vatandaşlar, hesaplarını kontrol ederken "SED ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek? SED ödeme sorgulama" hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

Peki SED ödemeleri yattı mı, nasıl sorgulanır? İşte e-devlet SED Yardımı sorgulama ekranı 2021...

SED ÖDEMELERİ YATTI MI?

Yanık, SED kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ortalama 1259 lira destek verildiğini belirterek, SED ödemelerinin 15 Ekim'e kadar tamamlanacağını ifade etti.

SED hizmetinin çocukların korunması ve desteklenmesine yönelik uygulamalardan biri olduğuna işaret eden Yanık, "Bu çerçevede SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ekim ayında 170 milyon 596 bin lira ödeme yapacağız." bilgisini paylaştı.



