Şehir içi ve deniz yolu taşımacılığı yapan esnafa müjde! Ücretsiz seyahate yüzde 70 artış geliyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ücretsiz seyahat kapsamında yapılacak gelir desteği ödemesine ilişkin değişikliği açıkladı.

DHA

Yaşlı ve engelli vatandaşların toplu taşıtlardan ücretsiz yararlanması için taşımacı esnafına verilen destek artırıldı.

Desteklerdeki artış 1 Temmuz 2023 itibaren geçerli olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Beşiktaş Etiler'de esnaf ziyaretinden sonra, engelliler ve yaşlılar için ücretsiz seyahat imkanı hakkında açıklama yaptı.

Bakan Yanık, gelir desteği ödemeleri ile ilgili, "Şehir içi özel deniz yolu ulaşım aracı için yaptığımız ödeme 2 bin 250 liradan, 3 bin 275 liraya çıktı. Aslında yüzde 70 artış daha yapmış olacağız." dedi.

Bakan Yanık, Resmi Gazete'de yayınlanan gelir desteği ödemesine ilişkin açıklama yaparken, şu bilgileri aktardı:

"Destek artışı; ücretsiz seyahat imkanına sahip, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın yolculukları için yapılacak"

Özellikle şehir içi toplu taşıma ve deniz yolu taşımacılığı yapan esnafımıza bir müjde olacak. Biliyorsunuz engelliler, yaşlılar, ücretsiz seyahat imkanına sahip ve engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ücretsiz seyahat yaptıklarında onların seyahat ücretlerini aslında devlet olarak biz ödüyoruz. Dolayısıyla bununla alakalı şehir içi toplu taşıma faaliyeti gösteren belediyelerimiz de dahil olmak üzere, özellikle diğer özel sektör taşımacılığı bu anlamda ücretlerin arttırılmasıyla alakalı bir talepleri vardı.

"Güncelleme yapılacak"

Aslında 2022 içerisinde arttırmıştık. Ancak tekrar bir güncelleme yapmak ihtiyacı doğdu. 24 Mayıs 2023 Çarşamba itibariyle bugün itibariyle Resmi Gazete'de ücretsiz seyahat kapsamında yapılacak gelir desteği ödemesine ilişkin değişiklik yayınlanmış oldu.

Ulaşım için yapılan artışlar

Buna göre şehir içi özel deniz yolu ulaşım aracı için yaptığımız ödeme 2 bin 250 liradan, 3 bin 275 liraya Ankara ve İstanbul'da şehir içi toplu taşıma, büyükşehirler özelinde şehir içi toplu taşıma aracı için yaptığımız 2 bin 992 lira, 4 bin 500 liraya. Diğer büyük şehirlerde şehir içi toplu taşıma aracı için yaptığımız 2 bin 250 liradan 3 bin 375 liraya, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma aracı için yaptığımız 1.800 liralık ödeme 2 bin 700 liraya yükseltilmiş oldu.

"Artış yüzde 70 oldu"