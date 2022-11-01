Şehit yakınları ile gazi ve malullerin aylıkları arttı

Şehit yakınları ile gazi ve malullerin aylıkları arttı

15 Temmuz darbe girişiminde ve İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere sağlanan aylıklar artırıldı.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, 15 Temmuz darbe girişiminde ve İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere düzenli olarak aylık maddi destek sağlanıyor.

Aylıklar 2 bin 600 liradan 4 bin liraya çıktı



Vakıfça şartlı bağış kapsamındaki hak sahiplerine ödenen aylık miktarın 2 bin 600 liradan 4 bin liraya yükseltildiği belirtildi.

Aylıklar yüzde 53,84 artırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttüğü Vakıfc şartlı bağış kapsamındaki hak sahiplerine aylık ödenen destek miktarı, 26 Ekim 2022'de alınan kararla yüzde 53,84 artırıldı.

Karar bugünden geçerli olmak üzere uygulanıyor. Yeni miktarlar, hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. ​​​​​​​

Bugüne kadar ödenen rakam

15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için toplam 11 milyon 912 bin lira, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve diğer hak sahiplerine toplam 384 bin lira ödendi.

Böylece Kasım 2022'de vakıf tarafından hak sahibi şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına toplam 12 milyon 296 bin lira yatırılmış oldu.

Şartlı bağışlar hak sahiplerine aylık düzenli yatırılıyor

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, hak sahipleri için toplanan ve Vakfın hesaplarına aktarılan şartlı bağışları, aylık ödemeler şeklinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyor.

AA'nın haberine göre, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası ile Beşiktaş'taki terör saldırısının ardından toplanan ve Vakfın hesaplarına aktarılan meblağ, kamu sermayeli bankalarda nemalandırılarak şehit yakınları ve gazilere aylık düzenli maddi destek sağlanıyor.

Vakfın kurulduğu tarihten bu yana tüm hak sahiplerine 1 Kasım 2022'de yapılan ödeme de dahil olmak üzere toplam 194 milyon 574 bin lira destek sağlandı.

Vakfın banka hesaplarında 27 Ekim 2022 tarihi itibarıyla toplam 334 milyon 230 bin 682 lira 40 kuruş bulunuyor.