Şeker pancarı üretimi artışı ihracatçıları sevindirdi Hububat ve bakliyat ihracatçıları, Türkiye'de şeker pancarı ekim alanlarında yaşanan artışı olumlu değerlendirdiklerini ifade etti.

AA

Şeker pancarı üretiminde dünya bazı sıkıntılarla karşı karşıya kaldı.

Türkiye'de ise şeker pancarı üretimi dünyanın tersine bir seyir izledi.

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin, yerel tatlıları kadar bisküvi, pasta, şekerli ve kakaolu mamuller alanında faaliyet gösteren işletmeleriyle de öne çıktığını belirterek, en temel ham maddelerden şeker pancarının üretim artışından memnun olduklarını bildirdi.

Şeker pancarı üretiminde dünyanın bazı sıkıntılarla karşı karşıya kaldığına işaret eden Kadooğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Bisküvi, pasta, şekerli ve kakaolu mamuller ihracatının Türkiye'ye yıllık getirisinin yıl sonunda 3,5 milyar doları aşacağı düşünülürse ham madde olarak şekerin gıda ihracatımız içinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğu görülecektir.

Şekere talep yoğun

Kadooğlu, küresel şeker fiyatlarının bir süredir yüksek seviyede seyrettiğini kaydederek, kullanım alanları yaygınlaştığı için şekerin fiyatına bakılmaksızın yoğun talep gördüğünü anlattı.

"Hindistan, kuraklık yaşadı"

Celal Kadooğlu, dünyada en fazla şeker ihracatı yapan ülkelerin bu yıl şeker üretimlerinde iklime bağlı sorunlar yaşadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

En büyük şeker üreticisi Hindistan yazı kuraklık sorunuyla geçirdiği için bu bölgedeki ürünlerin yeterince gelişmediğini duyuyoruz. Tayland'da da El Nino'ya bağlı sorunlar devam ediyor. Bir diğer şeker devi Brezilya'da artan üretime bağlı olarak şeker fiyatları bir süredir duruldu fakat gelecek yıl petrol fiyatları yeniden yükselişe geçerse bu durumun etanol imalatı için şeker talebini artıracağını tahmin ediyoruz.

"Türkiye'de bu yıl iyi bir rekolte yaşadık"

Türkiye'de bu yıl çiftçilerin şeker pancarına ilgisinin yüksek olduğunu bildiren Kadooğlu, dünyanın en büyük şeker pancarı üreticilerinden Türkiye'de bu yıl iyi bir rekolte yaşadıklarını kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)