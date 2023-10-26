Şeker pancarı Erzincan Ovası'nın geçim kaynağı Erzincan Ovası'nın verimli tarım arazilerinde büyük emeklerle yetiştirilen şeker pancarının 1.800 çiftçiye önemli gelir kaynağı olduğu açıklandı.

AA

Tarımın yaygın yapıldığı bereketli topraklara sahip kentte, çiftçiler büyük emeklerle yetiştirdikleri pancarın hasadına başladı.

Verilen bilgilere göre, hasat yaklaşık bir ay kadar daha devam edecek.

Teşvik ve desteklerle yaklaşık 44 bin dekar alanda şeker pancarı üretimi yapan yaklaşık 1.800 çiftçi, Munzur Dağı etekleri ve Karasu Nehri etrafındaki verimli arazilerde pancarın tarladan fabrikaya uzanan zahmetli yolculuğunda alın teri döküyor.

Bu yıl bahar aylarında meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle pancar ekiminde geciken çiftçiler, tarlalarındaki otlanma nedeniyle iş makinesi desteğiyle gerçekleştirilen pancar hasadında zorlanıyor.

"Şeker pancarı hasadına başlandı"

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Serkan Kütük, Erzincan Ovasının verimli tarım arazilerinde, çiftçilerin büyük emeklerle yetiştirdiği şeker pancarı hasadına başladıklarını söyledi.

"Çiftçiler için iyi bir gelir kaynağı"

İl genelinde yaklaşık 44 bin dekar alanda şeker pancarı ekimi yapıldığını aktaran Kütük, şeker pancarının Erzincan'ın tarımsal ürün deseni içinde önemli bir yer tuttuğunu ve çiftçiler için de iyi bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

"227 bin tonluk bir üretim bekliyoruz"

Erzincan'da üretilen şeker pancarının polar oranının oldukça yüksek olduğunu dile getiren Kütük, bu konuda da şu bilgileri kaydetti:

Buradan hareketle diyebiliriz ki Türkiye'nin en tatlı şekerini Erzincan'da üretiyoruz. Bahar dönemi ve yaz aylarının başındaki aşırı yağışlar her ne kadar üretime etki etse de 2023 yılı sezonunda tahmin edilen verilere göre Erzincan merkezde 170 bin ton, Çayırlı bölgesinde 10 bin ton ve Mercan bölgesinde 47 bin ton olmak üzere il genelinde 227 bin tonluk bir üretim bekliyoruz. Şu anda il genelinde hasat devam ediyor. Hasat sezonu sonunda net rakamları ortaya koyacağız. Üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum.

Tarlalarda aşırı otlanma hasadı zorlaştırıyor

Çiftçilerden Murat Demirbüken de tatlı olarak sofralarda yer alan şeker pancarının üretiminin meşakkatli ve zahmetli olduğunu belirterek, bahar aylarında yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle ürünü geç ektiklerini dile getiren Demirbüken, şu bilgileri paylaştı:

Buradan hareketle diyebiliriz ki Türkiye'nin en tatlı şekerini Erzincan'da üretiyoruz. Bahar dönemi ve yaz aylarının başındaki aşırı yağışlar her ne kadar üretime etki etse de 2023 yılı sezonunda tahmin edilen verilere göre Erzincan merkezde 170 bin ton, Çayırlı bölgesinde 10 bin ton ve Mercan bölgesinde 47 bin ton olmak üzere il genelinde 227 bin tonluk bir üretim bekliyoruz. Şu anda il genelinde hasat devam ediyor. Hasat sezonu sonunda net rakamları ortaya koyacağız. Üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)