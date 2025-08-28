Abone ol: Google News

Şekerde 2025-2026 dönemi kotaları açıklandı

Türkiye şeker sektöründe 2025-2026 pazarlama yılı için kotalar belirlenirken A kotasında miktar 2 milyon 910 bin ton oldu.

28.08.2025
Şekerde, 2025-2026 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 910 bin ton olarak açıklandı.

Pancar şekeri B kotasının ise A kotasının yüzde 5'i oranında 141 bin 863 ton olması kararlaştırıldı.

NİŞASTA BAZLI ŞEKER KOTASI

Nişasta bazlı şeker kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'ine karşılık gelen 72 bin 750 ton olarak tespit edildi.

Ayrıca, şirketlere tahsis edilen pancar şekerinde A ve B kotası ile nişasta bazlı şekerde A kotası miktarlarına kararda yer verildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

