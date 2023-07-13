Şekib Avdagiç, Hizmet İhracatçıları Birliği'nin başkanı seçildi İTO Başkanı olarak faaliyet gösteren ve TOBB Başkan Yardımcısı olan Şekib Avdagiç'in bu görevlerinin yanına Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanlığı da eklendi.

AA

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanlığı görevine, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç seçildi.

İTO Başkanı Avdagiç, HİB Başkanlığı görevini Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'tan devraldı.

İTO yeni görevlendirme için bir açıklama yaptı.

"Hizmet ihracatı bu yılın ilk 4 ayında 26 milyar dolara ulaştı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avdagiç, hizmet ihracatının bu yılın ilk 4 ayında 26 milyar dolara ulaştığını bildirerek şu açıklamada bulundu:

Hizmet ihracatı hedefi: 120 milyar dolar