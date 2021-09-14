Sektörün ilk şekeri Türkşeker’den çıktı

Türkşeker Malatya Şeker Fabrikası, ihracata yönelik yeni ambalajını kullanarak 2021-2022 kampanya döneminde şeker sanayinin ilk şekerini üretti.

Türkşeker'den yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül 2021 itibarıyla şeker üretim kampanyasına başlayan Türkşeker Malatya Şeker Fabrikası, 2021-2022 kampanya döneminde şeker sanayinin ilk şekerini üreterek faaliyetlerine başladı.

SEKTÖRÜN İLK ŞEKERİ ÖZEL TASARLANMIŞ YENİ ÇUVALLARDA

Malatya Şeker Fabrikası'nda, Türkşeker’in yenilenen kurumsal kimliğine uygun özel tasarlanmış yeni çuvallar kullanıldı.

Yeni dönemde birçok fabrikasını modern bir görünüme kavuşturan Türkşeker, teknolojik yenilikler ve otomasyon sistemlerinin yanı sıra kurumsal kimliğini de yeniledi.

ŞEKER ÇUVALLARI İHRACAT İÇİN ÜÇ DİLDE BASILDI

İlk olarak Malatya Şeker Fabrikası'nda kullanılan yeni şeker çuvalları ihracat normları gözetilerek 3 dilde hazırlandı. Yeni kurumsal kimliğe uygun tasarlanan şeker çuvalları, gelecek günlerde kampanya açılışları yapılacak Türkşeker’e ait 15 fabrikada da kullanılacak.

AYRILAN KOTAYA GÖRE ÜRETİME DEVAM EDİLECEK

Geçen dönem zorlu salgın şartlarına rağmen planlı üretime geçildikten sonraki tüm zamanların üretim rekorunu kıran Türkşeker, bu kampanya döneminde de kuraklığın etkisine rağmen kendisine ayrılan kota kadar şeker üretmeyi hedefliyor.