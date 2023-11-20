Tarım sektörünün önde gelen isimlerinden Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (Tüsedad) Başkanı Sencer Solakoğlu'dan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya övgü dolu sözler...
Pelin Batu'nun Agro TV'deki Yaşamaya Dair programına konuk olan Solakoğlu, Yumaklı'nın siyaset değil tarımla ilgilendiğini belirterek tarımda devrim yapıldığını söyledi.
"Şu anda adeta bir devrim yapıyorlar"
"Bugün çok büyük bir şans var elimizde. Bugünkü Tarım Bakanı'nın ismini sokaktaki halk bilmiyor. Bu çok iyi bir şey çünkü şu anki Tarım Bakanı siyaset değil tarımla ilgileniyor. Bundan öncekiler, Vahit hoca (Vahit Kirişçi) seçim döneminde geldi zaten, 16-18 aylığına geldi, o mecburen sahalara çıktı. Şu anda adeta bir devrim yapıyorlar" ifadelerini kullanan Sencer Solakoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
Türkiye televizyonlarının her kanalında en sert dille eleştirdiğim aynı kurum bugün adeta bir dönüm noktasına getirdi Türkiye'yi. Şu anda tarım sayımı için önü açıldı. Bakan bey karar verdi ve tarım sayımı yapacak. Sözleşmeli tarım modelinde başlandı ve daha önemlisi planlı bir tarım modeline geliyor. Şimdi herkes, 'Ya işte bu böyle olmaz, bu böyle olmaz' diyor. Ya durun bir ya... Bir yerden başlamamız lazım.
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