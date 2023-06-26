Serbest piyasada 26 Haziran döviz açılış fiyatları

Cuma günü doların satış fiyatı 25,0710 lira, euronun satış fiyatı da 27,3040 lira olmuştu.
Analistler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerin dolar talebini desteklemeye devam ettiğini söyledi.
Dolar/TL piyasaların açılışında yüzde 1,7 artış gösterdi.
İstanbul serbest piyasada dolar 25,3730 liradan, euro 27,6750 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 25,3710 liradan alınan dolar 25,3730 liradan satılıyor.
Euronun satış fiyatı 27,6750 lira
27,6730 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 27,6750 lira olarak belirlendi.
Dolar endeksinin destek ve direnç konumu
Analistler, bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.