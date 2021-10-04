Serbest piyasada dolar 8,8520 lira

Serbest piyasada döviz açılış fiyatlarına baktığımızda dolar/TL 8.8520 oldu.

Geçen hafta 94,4 ile Eylül 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi test eden dolar endeksi, yeni haftaya 94,1 ile yatay başladı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 1,56 ile geçen hafta gördüğü yaklaşık 3,5 ayın en yüksek seviyesinden düşüşe geçerek haftayı yüzde 1,46'dan kapatırken, bugün yeniden yüzde 1,47'nin üzerine çıktı.

İSTANBUL SERBEST PİYASADA DOLAR/TL

İstanbul serbest piyasada dolar 8,8520 liradan, euro 10,2740 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 8,8500 liradan alınan dolar, 8,8520 liradan satılıyor. 10,2720 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 10,2740 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,8520 lira, euronun satış fiyatı ise 10,2620 lira olmuştu.